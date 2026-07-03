Una cantante se descompensó en el escenario y los especialistas le recomendaron reposo para garantizar una recuperación adecuada.

La integrante del grupo de K-Pop tripleS, Kim Yu-bin (más conocida como YuBin), suspendió indefinidamente sus próximas presentaciones en vivo luego de desmayarse durante el concierto de MyK FESTA Live K-Pop.

Según el comunicado oficial que publicó la agencia del grupo, MODHAUS, YuBin había visitado recientemente un centro médico luego de experimentar un “deterioro progresivo de su salud”, y los especialistas le recomendaron reposo para garantizar una recuperación adecuada.

Asimismo expresó la agencia: “Aunque YuBin se ha esforzado por cumplir sus promesas a los fans y contribuir al equipo, tras una cuidadosa deliberación hemos decidido que se centrará en el descanso y la recuperación, de acuerdo con la recomendación del personal médico de que el esfuerzo excesivo en esta etapa podría retrasar aún más su recuperación”.

La reacción de los fanáticos

Tras la viralización del video que captura el momento exacto en que YuBin se descompensa en el escenario, las redes sociales se llenaron de comentarios de fanáticos angustiados y preocupados por la salud de la artista.

Luego de ese incidente, MODHAUS aseguró que la artista cancelará todos sus compromisos nacionales e internacionales, eventos presenciales y sesiones de autógrafos. Asimismo, la agencia comunicó: “No escatimaremos esfuerzos para garantizar que YuBin se recupere por completo”. Luego, se pidió a los fans, conocidos colectivamente como WAV , que continuaran brindándole apoyo y ánimo durante su recuperación.

El fandom oficial del grupo de K-Pop tripleS se llama WAV, un nombre elegido directamente por la comunidad mediante una votación masiva. Asimismo significa que tripleS navegará hacia un mundo más grande sobre las olas (waves) creadas por sus fans.

Por otro lado, cada una de las integrantes tiene su propio color oficial. El de YuBin es el Misty Rose (#FFE3E2), un tono rosa suave y místico que sus seguidores usan para identificarla en dinámicas y proyectos de apoyo.