Dolor en la televisión: murió un famoso periodista de espectáculos tras ser internado

Un famoso periodista de espectáculos falleció tras ser ingresado a un centro de salud horas antes.

El periodista mexicano Héctor Carrillo falleció el martes 30 de junio a los 68 años tras ser ingresado a un centro de salud horas antes. Asimismo, durante la transmisión del 30 de junio del programa Todo para la Mujer, la productora Flor Plata anunció: "Desde aquí le mandamos un abrazo a nuestro querido Héctor Carrillo porque me acaban de comentar que entró al hospital".

La noticia fue confirmada por el periodista Joaquín López Dóriga a través de la plataforma digital X: “Lamento informar la muerte del periodista cultural y de espectáculos, Héctor Carrillo. Durante muchísimos años trabajó al lado de Maxine Woodside en Todo para la Mujer”.

Por otro lado, Maxime Woodside también se despidió públicamente de su colaborador a través de Instagram: “Descansa en paz mi querido Hectorito. Querido amigo, ya llegaste a los brazos de tu querida Amadita. Tu adorada madre. Que Dios nuestro señor te reciba en su Santa Gloria. La cultura y yo te vamos a extrañar”.

El recorrido periodístico de Héctor Carrillo

Héctor Carrillo comenzó su carrera cuando tenía apenas 15 años, después de realizar un reportaje sobre el Ángel de la Independencia para un programa para niños y similares. Luego continuó por más de cinco décadas en la cobertura cultural y de entretenimiento. Asimismo, logró obtener el reconocimiento como uno de los pioneros del periodismo de espectáculos en México.

A lo largo de su historia realizó entrevistas a figuras como Silvia Pinal, Celia Cruz y Vikki Carr, además de escritores, pintores, directores de orquesta y otras personalidades mexicanas y extranjeras. A raíz de esto, dejó un legado de miles de entrevistas y una carrera dedicada a difundir la cultura, el cine, la televisión, el teatro y la música.

Por otro lado, Héctor Carrillo no estaba casado. Sin embargo, mantuvo una relación estable durante un largo tiempo con su pareja Javierito Quintana.

