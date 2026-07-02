Qué hacer en vacaciones de invierno: la experiencia interactiva en Ciudad Universitaria para llevar a los niños

Este plan es ideal para disfrutar con los más chicos. (PH Minecraft Experience)

Minecraft Experience: Moonlight Trail es una propuesta inmersiva inspirada en el popular videojuego; un plan perfecto para disfrutar en vacaciones de invierno. El evento sumó nuevas funciones para el mes de julio tras registrar una convocatoria de más de 100.000 espectadores desde su apertura en el predio de Ciudad Universitaria.

La experiencia se desarrolla en un formato nocturno al aire libre y su recorrido interactivo se compone de ocho biomas característicos del universo del juego, tales como bosques de cerezos, ruinas y cuevas luminosas. El argumento de la actividad inicia en un campamento base donde se introduce a los participantes en la dinámica del trayecto.

A partir de allí, los asistentes deben interactuar con el entorno para recolectar recursos y enfrentar un reto final centrado en la restauración de un faro, concluyendo la experiencia en una recreación de una aldea. Como beneficio complementario, quienes realicen la actividad reciben posteriormente un código por correo electrónico para desbloquear una capa digital exclusiva dentro del juego.

Entradas para la Experiencia Minecraft

Los accesos para las nuevas fechas se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketek, con valores que inician en los 49.000 pesos. El sistema de venta contempla opciones adicionales como paquetes grupales, estacionamiento en las inmediaciones, combos de gastronomía y pases de ingreso preferencial. En el plano financiero, los usuarios de tarjetas de crédito del Banco Santander disponen de una financiación de hasta seis cuotas sin interés.

Experiencia Minecraft. (PH Minecraft Experience)

Qué es Minecraft

La franquicia Minecraft se posiciona como el desarrollo más vendido en la historia de la industria de los videojuegos, registrando usuarios activos en la totalidad de las regiones globales, con presencia incluso en entornos como la Antártida y la Ciudad del Vaticano. La mecánica fundamental de la propuesta se basa en la colocación de bloques y la exploración en modalidades de aventura, un concepto que se mantiene vigente a través de actualizaciones periódicas del título original.

Experiencia Minecraft. (PH Minecraft Experience)

El ecosistema de la marca expande continuamente su presencia hacia nuevas audiencias mediante el desarrollo de derivados comerciales que diversifican su oferta en el mercado tecnológico. Entre estas extensiones de software destacan títulos específicos como Minecraft Dungeons y Minecraft Legends, sumados a la plataforma pedagógica Minecraft Education, orientada al ámbito escolar.