Por qué el público grita "OLE" en los partidos del Mundial 2026: el curioso motivo

Hinchas de México.

El Mundial 2026 ya comenzó a regalar escenas que trascienden lo estrictamente futbolístico. En los encuentros disputados en México, uno de los tres países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá, hubo un detalle que no pasó desapercibido: los hinchas locales acompañaron con el clásico "ole" casi cada pase de su selección, incluso cuando el partido recién empezaba.

La situación se repitió tanto en el encuentro entre México y Sudáfrica como en el duelo entre Corea del Sur y Chequia, disputados en los estadios Azteca y Akron. Para muchos fanáticos de otras partes del mundo, especialmente de Sudamérica, el cántico resultó llamativo porque suele reservarse para contextos muy distintos dentro de un partido.

¿Por qué los hinchas mexicanos gritan "ole" en el Mundial 2026?

Si bien en buena parte del mundo el "ole" suele utilizarse para remarcar la superioridad de un equipo cuando el resultado ya parece definido o para ridiculizar al rival que no consigue recuperar la pelota, el significado es diferente en México.

Para el público mexicano, el cántico funciona como una forma de acompañar y celebrar una sucesión de pases entre los jugadores de su equipo, sin que necesariamente exista una intención de burlarse del adversario. Se trata de una expresión que busca darle color al espectáculo, destacar el buen trato del balón y reforzar el ambiente festivo que caracteriza a los estadios del país.

Esta costumbre convive con otras tradiciones populares del fútbol mexicano, como la clásica "ola", y forma parte del folclore que los organizadores esperaban mostrar durante la Copa del Mundo.

Las críticas y burlas que generó el "ole" en las redes sociales

La particular forma de alentar no tardó en trasladarse a las redes sociales. Durante el partido entre México y Sudáfrica, el "ole" comenzó a escucharse apenas iniciadas las acciones, algo que sorprendió a miles de usuarios que seguían el encuentro desde distintos países.

En X, la antigua Twitter, aparecieron comentarios, memes y burlas de aficionados que consideraron que el cántico estaba "fuera de contexto", ya que tradicionalmente suele aparecer cuando un equipo domina claramente al otro o cuando el desenlace parece irreversible.

La Selección de México.

Gran parte de esas reacciones llegaron desde Argentina, donde existe una histórica rivalidad futbolística con México que se intensificó en los últimos años a partir de distintos cruces entre selecciones y del fuerte intercambio entre hinchas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron el momento elegido para entonar el "ole", mientras que otros optaron por tomárselo con humor e ironía.

Más allá de las críticas, el Mundial 2026 volvió a demostrar que cada país vive el fútbol con códigos propios. Lo que para algunos aficionados puede interpretarse como una provocación, para los hinchas mexicanos representa una forma de celebrar el juego y contagiar entusiasmo desde las tribunas.