Ravier admitió que fue “poco feliz” su frase sobre abrigarse por el aumento del gas 

El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció este miércoles que fue “poco feliz” su frase del martes en conferencia de prensa, cuando expresó que al aumentar el gas, la gente debe optar por “abrigarse más” y sostuvo que este es un Gobierno “que cuida a los más humildes” y les mantiene los subsidios.

El martes, en su primera conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Ravier justificó el aumento de las tarifas y lo ejemplificó al manifestar: “Ahora como está más caro el gas voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas”,

El arrepentimiento de Adrián Ravier

“No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más como la levantaron los medios, no fue esa la intención, este Gobierno cuida a los más humildes”, manifestó esta mañana Ravier en declaraciones a Radio Mitre.

El funcionario explicó que lo que quiso destacar es que “si estás pagando el costo del gas por lo que vale, te cuidas un poquito más” en el consumo, pero insistió: “No lo expresé de la manera más afortunada”.

Durante la conferencia de prensa del martes Ravier explicó que cuando las tarifas están atrasadas o cuestan menos de su valor real “alguien lo tiene que pagar” y eso “ha implicado una medida muy ingrata que este Gobierno tuvo que adoptar, y es la de decir te tengo que duplicar el (precio del) gas, el agua y la electricidad”.

Tras citar al economista Milton Friedman, premio Nobel y fundador de la Escuela de Chicago, y su frase de “no hay almuerzo gratis”, indicó que “eso conduce a otro tipo de acciones en la familia, de decir que ahora como está más caro el gas voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas”.

Este miércoles, corrigiendo sus dichos de ayer, Ravier explicó: “No le estamos diciendo a aquel que no puede pagar el gas ‘abrigate o arreglate’ ese no fue el mensaje”. Además, puntualizó que el Gobierno “le mantiene los subsidios a los más humildes”.

También señaló que se han “quitado subsidios en el tema de zonas frías a las zonas templadas para poder volver a la idea original de la ley” y resaltó que “se han eliminado subsidios para algunos sectores de clase media o alta, porque el populismo los extendió a quien no los necesitaba”.