Tiene apenas 120 casas y caminar por sus calles es como viajar a otro siglo

Jujuy es una de las provincias más turísticas de la Argentina. De hecho, en 2003, la icónica Quebrada de Humahuaca fue declarada "Patrimonio de la Unidad" en la categoría Paisaje Natural. Pero hacia el este existe otro pueblo que merece atención. Se trata de Caspalá, ubicado a 3.100 m.s.n.m dentro del Departamento de Valle Grande, y cuyo nombre guarda sus orígenes en la lengua originaria quechua que significa "gran entrada".

La localidad, compuesta por unas 120 casas antiguas y en donde hoy solo habitan poco más de 300 personas, se destaca por su tradición ancestral y sustentable. En Caspalá, los visitantes no solo se encontrarán con calles empedradas, casas tradicionales hechas con adobe y piedras, también podrán disfrutar de una gastronomía regional y cocina de altura. Entre los platos típicos que se pueden degustar en este pueblo jujeño están:

Empanadas y tamales

Guiso de papa y charqui

Guiso de quinoa

Calacurpa

Sopa de maní

Al encontrarse dentro de la reserva de biosfera de las Yungas, promueve prácticas turísticas amigables con el medio ambiente y fomenta la conservación del entorno natural.

Qué hacer en Caspalá

Caspalá fue elegido como uno de los 10 pueblos rurales más hermosos y sostenibles del mundo por la Organización Mundial del Turismo en 2021. Por eso, los principales atractivos del lugar tienen que ver con recorrer cada uno de sus rincones y admirar sus paisajes.

En el centro de la localidad, se puede visitar la Iglesia Santa Rosa de Lima, construida en 1840. Además, para aquellos que les guste el trekking, se recomienda visitar el Pueblo Viejo, un sitio arqueológico ubicado a 3 horas de caminata de Caspalá. Allí se toparán con construcciones milenarias rodeadas de montañas de diversos colores.

Otro punto interesante en el pueblo es el Mirador El Antiguito, también dispuesto en el centro del pueblo, y desde donde se pueden obtener las mejores panorámicas del pueblo y de la Quebrada.

Cómo llegar a Caspalá desde San Salvador de Jujuy

Caspalá está ubicada a 245 kilómetros de la capital de Jujuy, San Salvador. El mejor camino para hacerlo en auto es tomando la Ruta Nacional 9 hasta Humahuaca. Una vez allí, continuar por la Ruta Provincial 73 por al menos 115 kilómetros hasta llegar al destino. El viaje tiene una duración aproximada de 6 horas. Un dato a tener en cuenta es que se recomienda hacer el trayecto en 4x4 o vehículos altas, ya que el camino es sinuoso y requiere de precaución.