Brasil nunca perdió la fe en la remontada ante Japón, asegura Ancelotti

Vinicius Junior de Brasil y sus compañeros celebran después del partido contra Japón

La paciencia y un cambio de estrategia en el descanso fueron las claves de la agónica victoria ‌de Brasil 2-1 sobre ‌Japón el lunes que clasificó al gigante sudamericano a los octavos de final del Mundial, dijo el seleccionador Carlo Ancelotti.

Brasil remontó un marcador en contra en un partido eliminatorio del Mundial por primera vez desde que venció a Inglaterra 2-1 en los cuartos de final de 2002, gracias a ​un gol de Gabriel ⁠Martinelli en el minuto 95 ante una selección japonesa ‌que se mostró muy sólida pero que defendió ⁠demasiado cerca de su valla en ⁠la segunda parte.

Ancelotti afirmó que siempre tuvieron la convicción de que marcarían, pero un ajuste táctico en el descanso -apostar por ⁠más centros al área- dio sus frutos cuando Casemiro ​empató al inicio de la segunda parte ‌y Brasil tomó el control ‌del partido.

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"Este ha sido el partido más completo que hemos ⁠jugado (en el Mundial)", aseguró Ancelotti. "Tuvimos problemas en la primera parte, ya que Japón defendió bien, nos presionó de cerca y nos cerró el paso".

"En la segunda parte lo superamos, ​conseguimos algo ‌de espacio y lanzamos centros. Sin duda, fue una evolución (táctica). En el descanso les dije a los jugadores que tuvieran paciencia, porque tarde o temprano marcaríamos un gol, pero teníamos que mantener nuestra organización ⁠para asegurarnos de no complicarnos aún más", agregó.

Ancelotti elogió la aportación de Martinelli tras salir desde el banquillo y afirmó que es el suplente perfecto para dar un golpe de efecto. "Es un jugador con mucha intensidad, siempre da lo mejor de sí mismo", señaló.

Ancelotti no utilizó a Neymar como suplente, pero dijo que ‌había contemplado la posibilidad de ingresar al experimentado delantero.

"Estábamos pensando en la prórroga. Le dije a Neymar que, si el partido estaba empatado en un momento dado, ingresaría. Al final, no lo necesitamos", explicó.

El próximo rival de Brasil, el domingo en Nueva Jersey, será ‌el ganador del partido que disputarán el martes Costa de Marfil y Noruega.

"Nunca podemos conformarnos con lo que estamos haciendo. Estamos haciendo ‌un buen trabajo, ⁠pero tenemos que mejorar, queremos jugar a nuestro máximo nivel", dijo Ancelotti.

"Hemos disfrutado mucho del partido ​de hoy, pero tenemos que pensar en el próximo encuentro. Respetamos a todos los equipos y a todos los jugadores", apuntó.

Con información de Reuters