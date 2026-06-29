Noruego Ryerson se perderá el partido ante una Costa de Marfil "física", dice DT Solbakken

Fútbol: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega vs Senegal

El noruego Julian Ryerson no participará en el partido de los dieciseisavos de final que su selección disputará el martes frente ‌a Costa de Marfil, tras ‌no haberse recuperado de la lesión que sufrió ante Senegal en la fase de grupos, dijo el seleccionador Stale Solbakken.

Ryerson tuvo que ser sustituido por un problema en el muslo en la victoria por 3-2 del pasado martes y el lateral del Borussia Dortmund no estará listo para el encuentro frente a Costa de Marfil en el Dallas Stadium, ​que Solbakken prevé que ⁠supondrá otra dura prueba.

"Tenemos que igualar su juego físico", dijo el ‌lunes al referirse al reto que plantea Costa de Marfil. "Son ⁠el equipo más potente del torneo. Son ⁠un equipo muy físico, muy fuerte; eso es lo primero".

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"Si estamos a la altura y mantenemos nuestra identidad tanto en defensa como en ataque, ⁠tendremos opciones. Creo que será un partido igualado y reñido que ​puede decantarse hacia cualquier lado", afirmó. "El equipo que ‌se lleve la victoria tendrá un ‌poco de suerte de su lado. Estará muy reñido".

Noruega ganó sus ⁠dos primeros partidos del torneo antes de que Solbakken realizara cambios radicales para el encuentro con Francia y así dar un respiro a su plantilla antes de la ronda de eliminación directa.

Los franceses se impusieron con ​facilidad por 4-1 ‌en Boston para encabezar la clasificación del Grupo I, y Solbakken admitió que su equipo necesitaba recuperar el nivel que había mostrado al principio del torneo.

"Espero que mañana podamos jugar nuestro mejor partido; para eso hemos trabajado siempre", dijo. "Probablemente tengamos que ⁠mejorar un poco. El partido frente a Senegal fue perfecto para que mejoráramos nuestro juego y dimos lo mejor de nosotros".

"Estamos bien preparados, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los chicos están contentos... Todo el mundo está de buen humor", afirmó. "Físicamente y mentalmente están en buena forma, no tenemos excusas. Estamos tan bien preparados como podemos estarlo en esta fase, tras cinco semanas de ‌torneo".

Erling Haaland ha sido fundamental en la trayectoria de Noruega en el Mundial y Solbakken destacó la influencia del delantero del Manchester City, tanto dentro como fuera del campo, como un elemento vital para las esperanzas de su equipo de seguir avanzando.

"Es un gran líder para nosotros, predica con el ejemplo ‌en el campo", dijo Solbakken. "Tiene algo que no se puede entrenar tanto: el olfato de gol, la sensación de que el balón va a caer a ‌tus pies en ese ⁠preciso momento".

"Creo que esa es su mayor fortaleza, además de su explosividad y su físico, y todo ello, combinado ​con el hecho de ser un buen compañero tanto dentro como fuera de la cancha, lo convierte en uno de los mejores jugadores del mundo", dijo el DT.

Con información de Reuters