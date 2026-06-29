Lesionado Kone encabeza celebraciones de Canadá tras histórica clasificación a octavos final Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Sudáfrica vs. Canadá

Por Pearl Josephine ​Nazare

VANCOUVER, 29 jun (Reuters) - Ni siquiera una fractura pudo empañar el ánimo de ‌Ismael Kone, ya ‌que el centrocampista canadiense bailó sin muletas después de que sus compañeros se aseguraran una plaza en los octavos de final del Mundial con una victoria 1-0 sobre Sudáfrica el domingo.

Un video compartido ​por el lateral ⁠derecho canadiense Richie Laryea en Instagram ‌mostró a Kone bailando con ⁠sus compañeros en el ⁠vestuario y se hizo rápidamente viral, atrayendo miles de "me gusta" y reposteos en X.

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El jugador ⁠de 24 años, considerado el alma ​del centro del campo de ‌Canadá, se mostró muy ‌animado días después de sufrir una ⁠fractura en una pierna durante la goleada de Canadá 6-0 a Qatar días atrás.

Kone, que se sometió a una ​intervención quirúrgica, ‌ha seguido siendo una presencia constante en la plantilla a pesar de su lesión, asistiendo a los partidos y animando a sus compañeros ⁠desde la banda.

La lesión provocó una avalancha de muestras de apoyo. Recibió la visita del ministro de Deportes de Qatar y del centrocampista Assim Madibo, cuya entrada le causó la lesión, mientras que los aficionados han mostrado ‌carteles con el número 8 de Kone en los partidos.

Canadá selló su pase a octavos de final por primera vez en su historia cuando Stephen Eustaquio conectó un ‌potente disparo desde el borde del área en el minuto 92 para vencer a Sudáfrica.

Canadá ‌se enfrentará ⁠a Países Bajos o a Marruecos en Houston el 4 de ​julio por un puesto en los cuartos de final.

Con información de Reuters