Ver Alemania vs. Paraguay en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Alemania enfrentará este lunes a las 17:30 (hora argentina) a Paraguay, por los 16avos de final del Mundial 2026. Un encuentro prometedor en la previa entre un equipo teutón que la derrota frente a Ecuador fue solo un traspié y que está para volver a pisar fuerte en la copa, mientras que el conjunto de Gustavo Alfaro tuvo un andar irregular en la fase de grupos que lo dejó entrar como uno de los mejores terceros, con el condicionamiento de caer en una llave compleja.

Los paraguayos demostraron un nivel muy irregular a lo largo del certamen, con una dura goleada en el inicio frente a Estados Unidos, pero luego eliminó a Turquía con una sufrida victoria con un jugador menos por 1 a 0. Y en el tercer encuentro empató con Australia, en un partido que definía quien quedaba segundo y tercero, por lo que el planteamiento de la abirroja quedó sobre la mira por parecer conformarse con una igualdad que lo mandó a la parte más compleja del cuadro (si ganaba hubiese enfrentado a Egipto).

Por dónde ver Alemania frente a Paraguay

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Alemania y Paraguay de este lunes 17:30 (hora argentina) será transmitido por DSports, Flow, Paramount+, TV Pública, TyC Sports, Telefe y Disney+.

El cambio de Alfaro en Paraguay para el encuentro frente a Alemania

Para el partido contra los europeos Alfaro cuenta con una baja sensible que es la de Omar Alderete. Tras su lesión frente a Australia quien aparece para reemplazar al futbolista que juega en la Premier League es José Canale, defensor de Lanús que ganó la Copa Sudamericana. Pero recupera a un jugador clave de mitad de cancha para adelante como lo es Miguel Almirón, quien fue expulsado en el cruce frente a Turquía.

Miguel Almirón vuelve.

En principio el equipo saldría con Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete o Fabián Balbuena y Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza y Mauricio Magalhães; Julio Enciso y retornaría Antonio Sanabria. Un duelo con un antecedente importante que fue en el mundial de Corea Japón 2002, donde el conjunto teutón se impuso por 1 a 0 y dejó afuera los paraguayos.

"Es bueno que Paraguay pueda pasar por estos escenarios, sin dudas tenemos más mérito enfrentar a estos equipos en estas instancias que en la fase de grupos, porque es un tributo a lo que conseguimos antes para llegar acá", aseguró en la previa Alfaro, en su segunda experiencia mundialista después de lo que dirigir a Ecuador en el Mundial 2022, donde quedó afuera en fase de grupos.