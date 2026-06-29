Alemania vs. Paraguay: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

Comenzó la etapa de eliminación directa del Mundial 2026 y uno de los cruces más esperados es el de Alemania y Paraguay. El encuentro se disputará este lunes 29 de junio en el imponente Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, a partir de las 17:30 horas (horario de Argentina) y definirá quién continúa en la carrera por la Copa del Mundo.

El combinado europeo llega con la obligación histórica de ratificar su condición de potencia, mientras que el conjunto sudamericano buscará romper con los papeles lógicos mediante su habitual entrega táctica y el rigor defensivo que lo caracteriza.

Alemania vs. Paraguay: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño previo de ambas selecciones, la inteligencia artificial definió que Alemania es el candidato principal a quedarse con la victoria y el pase a los octavos de final. Las proyecciones estadísticas otorgan al conjunto dirigido por Julian Nagelsmann una probabilidad de triunfo del 79%, frente a un escaso 9% de posibilidades para Paraguay y un 12% destinado a la prórroga o tanda de penales tras un empate en el tiempo reglamentario. Basado en este análisis exhaustivo, el marcador exacto más probable estimado por los algoritmos es un 2 a 0 en favor de la selección alemana.

El fundamento principal del favoritismo alemán radica en la notable disparidad de recursos ofensivos y la jerarquía de las individualidades en el plantel actual. El seleccionado de Nagelsmann, que se adjudicó el primer puesto del Grupo E con 6 puntos, exhibió un poder de gol demoledor con 10 tantos a favor en tres partidos, destacándose la categórica goleada 7-1 sobre Curazao y un triunfo clave 2-1 ante Costa de Marfil. Las figuras de élite mundial en la gestación y el desequilibrio, como Florian Wirtz, Jamal Musiala y Leroy Sané le otorgan a la ** un volumen de juego terrestre y una profundidad que asoman como un escollo sumamente difícil de contener durante los 90 minutos de juego.

Si bien Paraguay presentó solidez, resiliencia y el aprovechamiento máximo de las pelotas detenidas. El equipo clasificó como uno de los mejores terceros tras derrotar de forma ajustada a Turquía por 1-0 e igualar sin goles en un desgastante duelo frente a Australia. Si bien la defensa, comandada por el experimentado Gustavo Gómez, apenas concedió un tanto en lo que va del mundial.

La IA señala que el sistema paraguayo sufrió un severo desgaste al recibir 60 remates en contra durante la primera fase. A esto se le suma una complicación crítica en el armado del mediocampo debido a la sensible baja por suspensión de Diego Gómez. A pesar del regreso del talentoso Miguel Almirón en ataque tras cumplir su sanción, la generación ofensiva paraguaya ha sido de las más discretas de la competencia.

El único antecedente directo en fases de eliminación en Copas del Mundo data de los octavos de final de Corea-Japón 2002, cuando Alemania se impuso con un ajustado 1-0 sobre el final del partido. Las métricas actuales indican un desarrollo similar en cuanto al planteo táctico: Paraguay se refugiará en bloque bajo intentando neutralizar las transiciones rápidas del rival y estirar el cotejo hacia el tiempo suplementario. Sin embargo, la variedad de herramientas de los europeos y su alta eficacia, reflejada en revulsivos letales como Deniz Undav, terminarán rompiendo la paridad. En conclusión, el pronóstico matemático sentencia que Alemania impondrá su categoría por dos goles de diferencia, sellando un 2-0 definitivo para meterse entre los dieciséis mejores del planeta.