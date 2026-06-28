FOTO DE ARCHIVO: Humo se observa en el sur del Líbano tras un ataque israelí, después de que un funcionario israelí de alto rango dijo a Reuters el viernes que Israel y Hezbolá mantenían un alto el fuego, siempre y cuando Hezbolá no atacara a Israel

El Ejército israelí destruyó infraestructuras subterráneas utilizadas por el grupo militante libanés Hezbolá en una ‌localidad del sur del ‌Líbano, según un comunicado conjunto emitido el domingo por el primer ministro y el ministro de Defensa israelíes.

Estados Unidos fue informado con antelación del ataque, que tenía como objetivo un túnel de 200 metros (656 pies) de longitud en la localidad de Majdal Zoun, según ​el comunicado del ⁠primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del ministro ‌de Defensa, Israel Katz.

El comunicado israelí indicaba ⁠que el túnel contenía cientos ⁠de armas y lanzadores.

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El ataque se produce horas después de que el Ejército israelí anunció que había atacado a ⁠militantes de Hezbolá armados con granadas propulsadas ​por cohetes y que había destruido ‌un lanzacohetes en la zona ‌de Nabatieh, en el sur del Líbano.

Un acuerdo de ⁠seguridad negociado por Estados Unidos, que se acordó entre el Líbano e Israel el viernes, prevé una retirada israelí por fases de algunas partes del ​sur del ‌Líbano, junto con el despliegue del Ejército libanés. No obstante, se permitiría a las fuerzas israelíes permanecer en una zona de seguridad ampliada por el momento.

El líder de Hezbolá, Naim ⁠Qassem, rechazó el acuerdo, calificándolo de capitulación ante Israel. Afirmó que el grupo continuaría con su resistencia armada.

El comunicado de Netanyahu, emitido a última hora del domingo, indicaba que el Ejército israelí permanecería en la zona de seguridad del sur del Líbano y "seguirá destruyendo la infraestructura terrorista, ‌eliminando las amenazas a las comunidades del norte y salvaguardando la seguridad de los ciudadanos de Israel".

Más de un millón de libaneses se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa del conflicto que se ha ‌desarrollado en paralelo a la guerra más amplia que involucra a Irán. Hezbolá e Irán afirman que Washington se comprometió ‌a poner ⁠fin a las hostilidades en el Líbano como parte del memorando de entendimiento firmado hace ​dos semanas para poner fin a la guerra más amplia.

Con información de Reuters