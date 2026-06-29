Quién es la novia de Roly Serrano 44 años menor que él: así es Candelaria Saldaño Vicente

El vínculo nació en Villa Carlos Paz y se fortaleció con el paso de los meses.

El presente de Roly Serrano atraviesa una etapa de cambios tanto en lo personal como en lo profesional. Tras superar un delicado problema de salud, el actor volvió a la actividad acompañado por Candelaria Saldaño Vicente, una joven artista cordobesa con quien comparte su vida desde hace algunos meses.

Quién es Candelaria Saldaño Vicente, la novia de Roly Serrano

La pareja de Roly Serrano es Candelaria Saldaño Vicente, una licenciada en Teatro de 26 años que desarrolla su carrera en el ambiente artístico de Córdoba. En la temporada de verano, trabajó junto a Nazarena Vélez en la producción de una de las propuestas teatrales que integraron la temporada de Villa Carlos Paz.

La historia entre ambos comenzó precisamente en esa ciudad, donde el actor se instaló por compromisos laborales mientras preparaba su participación en la obra Suspendan la boda. El vínculo nació en ese contexto profesional y, con el paso de los meses, fue creciendo hasta convertirse en una relación de pareja.

La diferencia de edad entre ambos, de 44 años, despertó curiosidad entre el público. Sin embargo, el entorno cercano de la pareja asegura que el afecto y la complicidad fueron los factores que consolidaron la relación.

Cómo nació la historia de amor entre Roly Serrano y Candelaria

El romance se fortaleció durante uno de los momentos más complejos en la vida del actor. Luego del grave accidente automovilístico que sufrió en marzo de 2024, Roly Serrano atravesó una extensa recuperación que incluyó tres meses de internación en terapia intensiva.

Tras recibir el alta médica, comenzó una nueva etapa en Villa Carlos Paz, donde la presencia de Candelaria resultó fundamental. La pareja decidió convivir y construir una rutina compartida, combinando la vida cotidiana con los proyectos teatrales.

Además del acompañamiento emocional, Saldaño Vicente participa activamente en la organización del trabajo del actor. Entre otras tareas, colabora con la coordinación de su agenda diaria y lo asiste con fotografías para entrevistas y compromisos relacionados con su carrera artística.

Ese respaldo permanente fue señalado por allegados como uno de los pilares que permitió al intérprete recuperar estabilidad después de un período especialmente difícil.

Candelaria Saldaño Vicente es una licenciada en Teatro de 26 años que desarrolla su carrera artística en Córdoba.

El apoyo de Candelaria durante la recuperación del actor

Con el paso de los meses, la relación dejó de mantenerse en la intimidad y comenzó a hacerse visible en distintos eventos públicos. Una de las apariciones que más llamó la atención fue durante el casamiento de Coco Sily, donde ambos asistieron juntos y mostraron la solidez del vínculo.

Personas cercanas a la pareja aseguraron que el presente sentimental del actor atraviesa un momento positivo. Según trascendió entre conocidos y compañeros de trabajo, "se lo ve bien y muy enamorado", una definición que refleja el cambio experimentado tras los problemas de salud que marcaron los últimos años.

Mientras continúa con sus compromisos laborales, el actor también enfrenta la exposición mediática que genera su vida privada. La diferencia de edad con su pareja fue uno de los temas más comentados en redes sociales.

Qué dijo Roly Serrano sobre las críticas en redes sociales

Durante una reciente visita al programa de Juana Viale, Roly Serrano fue consultado sobre los comentarios que circulan en las redes sociales respecto de distintos aspectos de su vida personal.

El actor reconoció que algunas publicaciones le generan incomodidad, aunque dejó en claro que intenta relativizar ese tipo de opiniones. "Sí, me molesta las cosas que dicen en las redes sociales", expresó durante la entrevista.

Sin embargo, también destacó que la mayoría de las muestras que recibe son positivas. "Pero de cada 100 personas son dos o tres", afirmó, minimizando el impacto de las críticas y resaltando el apoyo constante de quienes siguen de cerca tanto su recuperación como esta nueva etapa junto a Candelaria Saldaño Vicente.