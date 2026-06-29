Lateral de RD Congo nacido en Londres busca dar la sorpresa ante Inglaterra en el Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - República Democrática del Congo contra Uzbekistán

Si la República Democrática del Congo quiere plantar cara a Inglaterra en su partido de ‌dieciseisavos de final del ‌Mundial el miércoles, el defensa Aaron Wan-Bissaka, nacido en Croydon, será clave para sus opciones.

El jugador de 28 años fue uno de los más destacados de la selección congoleña, que superó la fase de grupos por primera vez y se aseguró un enfrentamiento con Inglaterra ​en la primera ⁠ronda eliminatoria.

Wan-Bissaka es uno de los dos jugadores ‌nacidos en Inglaterra de la plantilla y ⁠estuvo a punto de debutar con ⁠la selección inglesa, tras haber sido convocado en septiembre de 2019 de cara a los clasificatorios para la Eurocopa ⁠2020 contra Bulgaria y Kosovo, pero no pudo ​debutar debido a una lesión de ‌espalda.

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Esto le brindó una oportunidad ‌única, ya que jugadores como Kyle Walker, Trent ⁠Alexander-Arnold, Kieran Trippier y Reece James le impidieron recibir otra convocatoria, a pesar de que fichó por el Manchester United procedente del Crystal Palace por 50 millones ​de libras (66,29 ‌millones de dólares).

La falta de oportunidades para Wan-Bissaka, ahora en el West Ham United, hizo que se mostrara más receptivo a las insistentes propuestas de la República Democrática del Congo. Su ⁠padre, Ambroise, que trabajaba como limpiador en Londres y llevaba a sus hijos en transporte público a los entrenamientos, es originario de ese país.

Wan-Bissaka rechazó varias convocatorias antes de aceptar finalmente cambiar de selección, tras haber jugado con Inglaterra en la categoría sub-21, y debutó con RDC en septiembre ‌durante la fase de clasificación para el Mundial.

"Quería incorporarme a la selección cuando me sintiera preparado. Solo yo sé cuándo estoy preparado, no cuando otros lo deciden por mí", declaró en aquel momento.

Wan-Bissaka solo se ha perdido dos ‌de los 17 partidos que ha disputado la selección congoleña desde entonces.

El equipo también cuenta en su plantilla con Aaron ‌Tshibola, de ⁠31 años y nacido en Londres. El centrocampista defensivo, que ha jugado en Aston Villa ​y Nottingham Forest, fue convocado a última hora para sustituir al lesionado Rocky Bushiri.

(1 dólar = 0,7543 libras)

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)