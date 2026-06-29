Línea F | La Ciudad confirmó la fecha de inicio de obras: cómo será el recorrido del nuevo subte

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que las obras de la futura Línea F de subte comenzarán, como máximo, en marzo de 2027. El proyecto, considerado uno de los más importantes para la expansión de la red de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires, conectará los barrios de Barracas y Palermo y permitirá integrar todas las líneas de subte existentes.

Durante una entrevista con Wake Up, por Delta 90.3, el mandatario local destacó que la Legislatura porteña aprobó el financiamiento de la obra con una amplia mayoría. "Logramos leyes con el apoyo de todos, la de financiamiento para la Línea F de subte, creo que salió 56 a 1, fue una abrumadora mayoría", repasó.

¿Cuándo comenzarán las obras de la Línea F?

El mandatario porteño ratificó que el inicio de los trabajos está previsto para el primer trimestre del próximo año. "Las obras empiezan a lo sumo en marzo de 2027. Es un subte muy importante. La Línea F une puntos neurálgicos y conecta todas las líneas. Va a agregar 300.000 personas, creo mucho en estas transformaciones, estamos invirtiendo mucho", señaló.

Además, Macri defendió la inversión en infraestructura como una herramienta para mejorar la movilidad urbana. "Vamos a salir a buscar deuda para hacer la Línea F. Yo creo en las obras públicas. El transporte público genera una mejor calidad de vida. Parque Patricios cambió porque llegó el subte", sumó.

¿Cómo será el recorrido de la Línea F?

La Línea F unirá Barracas con Palermo a través de un trazado de aproximadamente 9 kilómetros y 11 estaciones. Según el proyecto oficial, el recorrido incluirá las estaciones Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Tucumán, Callao, Santa Fe, Recoleta, Hospital Rivadavia y Plaza Italia.

Una de las principales características será su integración con el resto de la red de subtes y el sistema ferroviario metropolitano. Permitirá combinar con las líneas A, B, C, D, E y H, además de establecer conexión con el Ferrocarril Roca en Constitución y con el Ferrocarril San Martín en las inmediaciones de Plaza Italia.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la Línea F beneficiará a más de 300.000 pasajeros diarios, reducirá los tiempos de viaje y contribuirá a descongestionar las líneas C y D, dos de las más utilizadas de la red.

El proyecto forma parte del plan de ampliación del sistema de subterráneos de la Ciudad y contempla una ejecución por etapas. Una vez finalizada, la Línea F se convertirá en la primera línea completamente nueva construida en Buenos Aires en más de dos décadas y ampliará la conectividad entre el sur y el norte de la Capital Federal.