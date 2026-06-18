La Legislatura porteña trata este jueves la solicitud del gobierno de Jorge Macri para obtener el financiamiento para la construcción de la Línea F de subtes. La iniciativa busca ampliar por primera vez la red de subtes después de 25 años, con la nueva línea que conecte el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires.

La solicitud busca que el Ejecutivo porteño tome una deuda de hasta 1350 millones de dólares mediante organismos multilaterales, entidades financieras y la eventual emisión de títulos públicos.El objetivo de la nueva línea es reducir la congestión en otras líneas, especialmente la C.

Así será la nueva línea F del subte

Se espera que la línea F tenga un recorrido de aproximadamente 9, 8 kilómetros y conectará con las líneas A, B, C, D y H y también con el ferrocarril Roca y el San Martín. El trayecto atravesará a siete barrios porteños: Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo. La construcción será por etapas, la primera se espera que se hagan seis estaciones:

Brandsen

Constitución

Cochabamba

Chile

Congreso

Tucumán

Mientras que en la segunda etapa incluirá las otras seis estaciones restantes:

Santa Fe / Pizzurno

Recoleta

Pueyrredón/ Hospital Rivadavia

Parque Las Heras

Plaza Italia

Pacífico.

¿Cuándo podría comenzar la construcción de la línea F?

La construcción de la nueva línea F llevará varios años y diferentes etapas como la excavación de túneles de profundidad en áreas urbanas, la construcción de estaciones con tecnología moderna y la compra de nuevos trenes. Según trascendió, el objetivo del Gobierno porteño es comenzar el proyecto en agosto. Sin embargo, se espera que la puesta en servicio de la línea sea partir del 2031.