Línea F de subte: mapa del recorrido y qué cambios habrá

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció finalmente la construcción de la línea F de subte. Se trata de una obra millonaria que busca conectar los barrios del sur y el norte de la capital porteña, específicamente de Barracas y Palermo.

Así será el recorrido y las estaciones de la línea F

La línea F tendrá un recorrido de aproximadamente 12.5 kilómetros y conectará con las líneas A, B, C, D y H, además del ferrocarril Roca y el San Martín. En sí, el trayecto atravesará siete barrios porteños: Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo.

En concreto, la línea contará con 12 estaciones, estratégicamente ubicadas para facilitar combinaciones y acceso a puntos clave. La construcción será por etapas, primero se construirán seis estaciones:

Brandsen

Constitución

Cochabamba

Chile

Congreso

Tucumán

La segunda etapa incluirá las otras seis estaciones restantes:

Santa Fe

Recoleta

Hospital Rivadavia

Parque Las Heras

Plaza Italia

Pacífico.

De acuerdo al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la línea F mejorará la movilidad de cientos de miles de porteños y porteñas que hacen viajes transversales y servirá para descongestionar otras líneas saturadas, en particular la Línea C -que comunica la Ciudad con el Conurbano bonaerense. Además, señaló que potenciará la conectividad con el sistema de trenes metropolitanos.

Cronograma de construcción de la línea F

La construcción de la Línea F llevará al menos cinco años, ya que se trata de una obra de gran envergadura que demandará varios años de trabajo. El proceso incluirá etapas complejas como la excavación de túneles a gran profundidad en áreas urbanas densas, la construcción de estaciones con tecnología moderna y la adquisición de nuevas formaciones de trenes.

La línea F de subte tardará al menos 5 años en construirse y podría estar disponible en 2031

Las autoridades porteñas esperan comenzar con el proyecto en agosto y señalaron que, una vez iniciadas las obras físicas tras la licitación y adjudicación correspondiente, la posible inauguración y puesta en servicio de la línea sería partir del 2031, dependiendo del cumplimiento de las etapas y de la fluidez en la ejecución del presupuesto.