Acuerdo entre Nación y Ciudad para entregar la cárcel de Marcos Paz y desocupar Devoto

El Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acta de entendimiento que establece que la gestión porteña entregará durante el primer cuatrimestre de este año la nueva cárcel federal que está construyendo en la localidad bonaerense de Marcos Paz y que será traspasada a la órbita de la Nación.





Según se indicó, la Nación y la Ciudad vienen trabajando para instrumentar acciones que permitan aumentar la cantidad de plazas de alojamiento disponibles en el Servicio Penitenciario Federal y descomprimir las comisarías y alcaidías de la jurisdicción porteña.

La cárcel de Marcos Paz tendrá capacidad para 2.240 presos y deberá cumplir con los estándares técnicos, de seguridad, de tratamiento penitenciario y de habitabilidad previstos en la normativa nacional e internacional aplicable. Con la entrega de esa prisión se desocupará la cárcel de Villa Devoto según los convenios firmados entre las dos jurisdicciones en marzo y agosto de 2018.

Además, el acuerdo contempla la posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza,El acuerdo, suscripto entre la ministra de Seguridad,y el ministro de Seguridad de la Ciudad,, en representación del jefe de Gobierno,, en el marco de los estándares técnicos y de seguridad vigentes.

Macri supervisó el avance de las obras en el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz. El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el de Justicia, Gabino Tapia.

“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, dijo el jefe de Gobierno, para luego agregar: “Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto, avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”.

Los trabajos estuvieron parados cinco años y se reanudaron en diciembre de 2024, durante la actual gestión en la Ciudad. El nuevo complejo, que ocupa un predio de 80 hectáreas, tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral. También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.