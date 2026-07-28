En Costa Rica, mil monos mueren al año electrocutados por cables.

En Latinoamérica, una solución innovadora está ayudando a proteger a varias especies animales que se ven amenazadas por la fragmentación de sus hábitats. Desde la Amazonía peruana hasta Costa Rica, los pasos de fauna aérea, estructuras que conectan los bosques aéreos, permiten que monos, perezosos, puercoespines y otros animales crucen de forma segura, evitando accidentes y mejorando la recuperación de sus poblaciones.

En Costa Rica, el problema de la electrocución de monos es alarmante. En 2024, el 60 % de los accidentes que sufrieron estos primates estuvo relacionado con cables eléctricos, y se calcula que cerca de mil monos mueren cada año por esta causa. Para contrarrestar esta situación, organizaciones ambientales instalaron pasos de fauna aérea, que son pequeños puentes sobre las carreteras diseñados para que los animales crucen sin peligro.

Por otra parte, en la Reserva Biológica Napo-Sucusari, en la Amazonía peruana, una investigación con cámaras trampa reveló cómo monos, perezosos y puercoespines utilizan puentes colgantes hechos con cuerdas, redes y plataformas suspendidas entre árboles. Estos puentes no solo facilitan el movimiento seguro de la fauna, sino que también mejoran la conectividad del bosque y reducen riesgos como atropellamientos o el aislamiento de poblaciones.

En Costa Rica, donde las carreteras atraviesan corredores biológicos y áreas protegidas, se implementaron pasos inferiores y puentes sobre las copas de los árboles para facilitar el tránsito de la fauna silvestre. Un estudio de seis meses en dos carreteras registró 36 especies usando estos pasos, aunque también se documentaron 74 especies atropelladas. Este informe llevó a la creación de protocolos para monitorear y mantener estos sistemas, que podrían servir como modelo para otros países latinoamericanos.

Estas iniciativas demuestran que los pasos de fauna aérea no solo son una herramienta efectiva para proteger a los animales, sino que también representan un compromiso con la conservación y la biodiversidad en la región. De este modo, se busca que cada vez más especies puedan transitar libremente y que los ecosistemas recuperen su equilibrio natural.

Puentes colgantes en Perú facilitan el movimiento seguro de la fauna.

Consejos para contribuir a la conservación de la fauna desde tu lugar

Si querés sumarte a la protección de la fauna silvestre, tené en cuenta estos tips: