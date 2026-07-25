Ataque feroz: la impactante estrategia de las orcas para comerse un pez de 900 kilos

Los peces luna son los peces óseos más grandes del planeta.

Los peces luna se destacan por ser los peces óseos más grandes del planeta, con ejemplares que pueden superar los 900 kilos y medir más de 4 metros de altura. Su gran tamaño y piel gruesa suelen protegerlos de la mayoría de los depredadores.

Pero frente a las costas de Baja California, un grupo de orcas desarrolló una forma sorprendentemente violenta para cazar a estos gigantes marinos. Según Erick Higuera, biólogo marino de Conexiones Terramar, los ataques son “violentos” y “caóticos”, aunque con una precisión y planificación notables.

Higuera observó este comportamiento por primera vez en 2021, cuando vio cómo las orcas lanzaban a los peces luna “como un frisbee” para luego hacerlos “explotar”. En un estudio reciente publicado en Frontiers in Ethology, el equipo documentó dos episodios filmados en 2024 y 2025 que detallan esta táctica.

En los videos, una orca adulta sostiene el cadáver de un pez luna de cola afilada mientras otra nada a gran velocidad hacia él. La primera suelta al pez justo cuando la segunda embiste con fuerza para partirlo en pedazos. Mientras los fragmentos flotan, una orca juvenil comienza a alimentarse, demostrando que “cada uno tiene un rol”, según Higuera, quien comparó la escena con un partido de fútbol.

Este tipo de depredación de peces luna por orcas no es nuevo y fue reportado en el Golfo de California ya en la década de 1990. Sin embargo, los peces luna no solían ser despedazados con tal violencia, lo que indica que la técnica de fragmentación podría ser exclusiva para el pez luna de cola afilada.

Un estudio previo de enero describió más de 20 encuentros entre orcas y peces luna, en los que en ocho ocasiones estuvieron presentes crías. Los científicos sugirieron que las hembras podrían estar usando esta práctica para entrenar a sus crías o incluso para entretenerse.

El truco para cuidar los dientes y la cultura marina

Robert Pitman, ecólogo marino de la Universidad Estatal de Oregón, explicó que la piel de estos peces está cubierta por dentículos dérmicos, similares a las ásperas escamas de tiburones. Al embestir al pez, las orcas evitan desgastar sus dientes, lo que podría ser la razón detrás de esta técnica de caza.

Las orcas tienen roles específicos en cada ataque coordinado.

Por su parte, Marianne Nyegaard, bióloga marina del Museo Conmemorativo de Guerra de Auckland, celebró que el comportamiento haya sido estudiado en detalle, ya que “los peces luna suelen ser vistos como extraños e irrelevantes”, pero el nuevo estudio los posiciona como una parte importante del ecosistema marino.

Luke Rendell, biólogo marino de la Universidad de St. Andrews, destacó que esta forma de caza podría transmitirse culturalmente entre las orcas, pasando de generación en generación. Además, señaló que embestir no es exclusivo para cazar peces luna, recordando que orcas frente a la Península Ibérica embistieron embarcaciones, un comportamiento que también les permitió adquirir nuevos conocimientos.