El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio sobre la innovación nuclear estadounidense en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌dijo el ‌viernes a periodistas que Venezuela no estaba preparada para celebrar elecciones, pero agregó que el país había logrado grandes avances ​bajo el ⁠mandato de la presidenta ‌en funciones, Delcy ⁠Rodríguez.

El mes pasado, ⁠el partido gobernante y miembros de la oposición se ⁠reunieron por primera vez ​desde que ambas ‌partes firmaron un ‌acuerdo para celebrar elecciones ⁠presidenciales en 2024.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de amañar los ​comicios, ‌fue detenido por las fuerzas estadounidenses en enero. Washington mantuvo al Gobierno en el poder ⁠sin anunciar planes para celebrar elecciones libres.

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"En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están realmente preparados para ellas, pero vaya, se ‌ha avanzado mucho. Delcy está haciendo un trabajo fantástico", dijo Trump a los periodistas en la Casa ‌Blanca.

Trump agregó que, cuando el país esté preparado para las ‌elecciones, "estaremos ⁠muy de cerca supervisando todo el proceso".

(Reporte ​de Bo Erickson y Steve Holland;Edición en español de Javier López de Lérida)