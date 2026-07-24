EN VIVO
EEUU

Trump dice que Venezuela no está preparada para tener elecciones, pero que ha avanzado

24 de julio, 2026 | 17.46

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌dijo el ‌viernes a periodistas que Venezuela no estaba preparada para celebrar elecciones, pero agregó que el país había logrado grandes avances ​bajo el ⁠mandato de la presidenta ‌en funciones, Delcy ⁠Rodríguez.

El mes pasado, ⁠el partido gobernante y miembros de la oposición se ⁠reunieron por primera vez ​desde que ambas ‌partes firmaron un ‌acuerdo para celebrar elecciones ⁠presidenciales en 2024.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de amañar los ​comicios, ‌fue detenido por las fuerzas estadounidenses en enero. Washington mantuvo al Gobierno en el poder ⁠sin anunciar planes para celebrar elecciones libres.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están realmente preparados para ellas, pero vaya, se ‌ha avanzado mucho. Delcy está haciendo un trabajo fantástico", dijo Trump a los periodistas en la Casa ‌Blanca.

Trump agregó que, cuando el país esté preparado para las ‌elecciones, "estaremos ⁠muy de cerca supervisando todo el proceso".

(Reporte ​de Bo Erickson y Steve Holland;Edición en español de Javier López de Lérida)

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Mundial 2026
El emotivo encuentro de Scaloni con excombatientes de Malvinas tras el Mundial 2026: "Inolvidable"
Las más vistas