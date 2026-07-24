Entradas para Disney On Ice en vacaciones de invierno 2026: precios y fecha de cuándo es

Disney On Ice regresa al Movistar Arena para que los más chicos disfruten las vacaciones de invierno junto a sus personajes favoritos sobre el hielo. El espéctaculo "¡Festejemos en Familia!" combina patinaje artístico, música y figuras icónicas de Disney en una producción increíble.

Vacaciones de invierno en Buenos Aires: así será el espectáculo de Disney On Ice

El espectáculo ya está disponible y habrá funciones hasta el jueves 30 en el Movistar Arena de Villa Crespo, todavía hay entradas disponibles. En esta edición, la aventura sobre hielo junta a los personajes más queridos de Frozen y Encanto, con una sorpresa muy especial: Stitch se suma por primera vez. El caótico personaje llega acompañado de Ángel, en un agregado divertidísimo a la producción.

Disney On Ice reune en una aventura sobre hielo a Frozen, Encanto y Stitch

Así, el show hace un recorrido por el reino helado de Arendelle con Anna, Elsa, Kristoff, Sven y Olaf, para luego viajar al colorido universo de Encanto y conocer a Mirabel, los Madrigal, Bruno y Tía Pepa.

Se trata de una de las propuestas más llamativas de las vacaciones de invierno en Buenos Aires, no solo por la deslumbrantes escenografías y el talento de los artístas, sino por el mensaje de familia, valentía y el poder del amor que deja en los más chicos y toda la familia.

Cómo comprar las entradas para Disney On Ice: cuánto salen

Todavía hay entradas disponibles para las fechas que van desde el sábado 25 de julio hasta el jueves 30 y hay tres horarios por día: a las 11 hs, las 15 hs o a las 19 hs. Los tickets se pueden comprar en la página oficial del Movistar Arena. Los precios varían según la ubicación en el estadio, pero comienzan en los $28.000 y las más caras alcanzan los $180.000.

Desde Movistar Arena informaron que quienes tenían entradas para el pasado 19 de julio, día en el que se jugó la final del Mundial 2026, las funciones fueron reprogramadas para el miércoles 29 de julio en el mismo horario, respectivamente. Se podrá ingresar al predio con los mismo tickets. En caso de buscar una devolución del dinero, se puede reclamar por mail a [email protected].