Avatar expande su universo: todo lo que se anunció sobre la serie Los Siete Refugios y la nueva película de Aang

Avatar: Los Siete Refugios llegará a Paramount el próximo 9 de octubre.

El universo de Avatar fue uno de los grandes protagonistas de la Comic-Con Internacional de San Diego y entre las principales novedades se confirmó la fecha de estreno mundial de Avatar: Los Siete Refugios, la nueva serie animada ambientada después de los acontecimientos de La Leyenda de Korra, además de un adelanto exclusivo de la película Avatar Aang: El Último Maestro del Aire.

Durante el encuentro, Paramount+ confirmó que Avatar: Los Siete Refugios llegará a la plataforma el próximo 9 de octubre con estreno simultáneo a nivel mundial. La producción, creada por Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino, continuará expandiendo el universo iniciado con Avatar: La Leyenda de Aang y explorará una nueva etapa marcada por la reconstrucción de un mundo devastado.

La historia estará centrada en Pavi, una joven Maestra Tierra que descubre que es la nueva Avatar y sucesora de Korra. Sin embargo, lejos de ser recibida como una heroína, será señalada como la responsable de una catástrofe que puso en jaque a la humanidad. Obligada a escapar de enemigos humanos y de poderosos espíritus, deberá unirse a su hermana gemela, de quien permaneció separada durante años, para descubrir el origen de su destino y evitar la caída definitiva de Los Siete Refugios, los últimos bastiones de la civilización.

La serie contará con 26 episodios distribuidos en dos libros de 13 capítulos de media hora cada uno. El elenco de voces estará integrado por Saheli Khan como Pavi, Aishu Devan como Nisha, Akshay Khanna como Karthik, Major Curda como Jae, Sakina Jaffrey como Agam, Darren Barnet como Daemin, Dianne Doan como Zi y Dee Bradley Baker, quien interpretará a Geet y Ruhi. Konietzko y DiMartino volverán a desempeñarse como productores ejecutivos, acompañados por Ethan Spaulding y Sehaj Sethi.

Una película, un videojuego, libros y álbumes de música: todo lo que se viene en el universo Avatar

En el panel de la Comic-Con también se anticipó la llegada de Avatar Aang: El Último Maestro del Aire, la nueva película animada que mostrará al recordado "Aang" en su etapa adulta. El largometraje estará disponible en Paramount+ desde el 25 de julio y fue dirigido por Lauren Montgomery, con Steve Ahn y William Mata como codirectores.

Además de las novedades audiovisuales, la presentación incluyó anuncios para otras áreas del universo Avatar. Se confirmó el lanzamiento de Avatar Legends: The Fighting Game para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

Como cierre del evento, también se ofreció un primer vistazo a la portada de la banda sonora oficial de Avatar Aang: El Último Maestro del Aire, al libro de arte The Art of the Movie y a la edición en vinilo del Libro 3 de Avatar: La Leyenda de Aang. Con estos anuncios, la franquicia dejó en claro que atraviesa una nueva etapa de expansión, con series, películas, videojuegos y productos especiales que buscan mantener vivo uno de los universos animados más exitosos de las últimas dos décadas.