Sinner y Djokovic se retiran de torneo de Montreal, preparatorio para el Abierto de EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Abierto de Australia

​El campeón de Wimbledon, Jannik Sinner, y el 24 veces ganador ‌de torneos ‌del Grand Slam, Novak Djokovic, se han retirado del torneo de preparación para el Abierto de Estados Unidos que se celebrará el próximo mes en Montreal, informaron el viernes ​los organizadores.

La ⁠retirada de Sinner convertirá al ‌número dos del mundo, Alexander ⁠Zverev, y al ⁠canadiense Félix Auger-Aliassime en los cabezas de serie número uno y dos del ⁠torneo, que se celebrará del ​1 al 13 de ‌agosto.

El siete veces campeón ‌de Grand Slam y número ⁠tres del mundo, Carlos Alcaraz, ya había sido descartado debido a una lesión de muñeca.

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"Tras valorar ​cuidadosamente ‌todos los factores junto con mi equipo, hemos tomado la difícil decisión de retirarnos de Montreal. Nunca es fácil perderse ⁠un evento tan importante, pero creemos que esta es la decisión correcta para dar prioridad a mi salud. Me decepciona no poder estar allí, pero espero volver a Montreal en el ‌futuro", declaró Sinner en un comunicado.

El italiano, de 24 años, defendió este mes su título de Wimbledon al imponerse en cuatro sets en la ‌final al alemán Zverev, con lo que se adjudicó su quinto título de ‌Grand Slam.

Djokovic, ⁠de 39 años, llegó a las semifinales de Wimbledon, ​donde Sinner lo derrotó en tres sets.

Con información de Reuters