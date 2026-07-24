Mia Khalifa rompió el silencio y habló sobre los rumores de romance entre ella y el futbolista argentino Julián Álvarez.

Mia Khalifa se sumó al grupo de artistas que criticaron a la Selección Argentina tras su derrota en la final del Mundial 2026 frente a España. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una versión sobre un supuesto romance con Julián Álvarez. En ese contexto, la modelo decidió salir a hablar para aclarar la situación.

Todo comenzó en 2024, cuando varios medios de distintos países vincularon al futbolista con la ex actriz porno y aseguraron que mantenían una relación romántica, a pesar de que el jugador se encontraba en una relación. Ahora, ese rumor volvió a cobrar fuerza nuevamente en las redes sociales.

A raíz de esto, Mia salió a hablar a través de sus redes sociales para frenar las especulaciones: “Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre”.

La campaña anti Argentina de redes sociales

El ataque masivo contra Argentina se desató después de que el actor estadounidense Samuel L. Jackson compartiera un fuerte mensaje en sus redes sociales contra el país, en medio de la gran repercusión que dejó la final del Mundial 2026. Su polémico mensaje no tardó en viralizarse y generó un amplio debate sobre el racismo entre usuarios de diferentes países.

En su publicación, el reconocido actor afirmó que Argentina es “uno de los países más racistas del mundo” y expresó: “Estimada comunidad negra. Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista. Si eres una persona negra alentando a Argentina, esto es lo que representas para mí”.

Luego de ese mensaje, distintas figuras públicas, artistas e influencers de varios países se sumaron a la polémica. El debate rápidamente dejó de limitarse a las redes sociales y comenzó a involucrar a nuevas personas, entre ellas cantantes, actores, creadores de contenido e incluso personas vinculadas a la Cancillería de Estados Unidos.