"Dejó de tomar café caro": Martín Menem asegura que su padre se adapta al ajuste para garantizar el equilibro fiscal

Tras la movilización de la CGT, las dos CTA y ATE al Congreso para acompañar a los jubilados en su marcha de los miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, despertó una nueva polémica al asegurar que su padre jubilado acompañaba el ajuste de Javier Milei. "Dejó de tomar su café caro", aseguró el referente libertario en una entrevista radial con Radio Fénix de La Rioja, pese a que el ex senador Eduardo Menem cobra un haber de 41 millones de pesos.

"Mi papá es jubilado y no se queja... dejó de tomar su café caro y ahora se compra uno más económico", detalló Martín Menem quién aseguró que los adultos mayores "deben pensar en el futuro del país".

Según Minuto Uno, el ex representante de la Cámara Alta apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para garantizar el cobro de su jubilación de privilegio lo que equivale a más de 100 jubilaciones mínimas por mes. Asimismo, también cobra un retroactivo histórico de 1.500 millones de pesos.

La comparación despertó una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales y dirigentes políticos quienes rechazaron los dichos del diputado libertario en un contexto de importante retracción económica y los recortes en los medicamentos gratuitos. Cabe destacar que la jubilación mínima en Argentina apenas alcanzó $419.775,92 en junio.

Los senadores cobrarán casi $12 millones

Los trabajadores del Congreso acordaron una nueva recomposición salarial que también impactará en las dietas de los senadores nacionales. Con la actualización, los integrantes de la Cámara alta pasarán a percibir alrededor de 11 millones de pesos con los haberes correspondientes a mayo, mientras que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) adelantó que rechazará el incremento.

El acuerdo paritario fue firmado por los gremios ATE, UPCN y la Asociación del Personal Legislativo (APL) junto con las autoridades del Senado y la Cámara de Diputados. La recomposición salarial alcanza un incremento acumulado del 12,5%, distribuido en distintos tramos: un 2% correspondiente a diciembre, 2,2% para enero, 2,2% para febrero, además de un 2%, 1,7% en abril y 1,5% en el último tramo.

El acta fue rubricada por los senadores Agustín Giustinian y Alejandro Fitzgerald, mientras que en representación de Diputados firmaron Adrián Pagán y Laura Oriolo. Por los sindicatos lo hicieron Norberto Di Próspero, Martín Roig y Claudio Britos.

La actualización salarial repercute de manera directa en las dietas de los senadores debido al mecanismo de actualización vigente en la Cámara alta, que vincula sus ingresos con las paritarias del personal legislativo. En la Cámara de Diputados, en cambio, las remuneraciones de los legisladores no están atadas a los aumentos de los trabajadores.

La postura de Victoria Villarruel

Desde el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel aclararon que ella no tiene facultades para definir las dietas de los senadores y señalaron que se analiza la posibilidad de facilitar la donación del incremento a instituciones para quienes decidan no percibirlo.

Posteriormente, la propia Villarruel respondió a las críticas a través de sus redes sociales: "No soy senadora y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos", afirmó, al tiempo que cuestionó a quienes atribuyeron la suba a una decisión de la Presidencia del Senado.

La discusión por las dietas no es nueva. Durante el gobierno de Javier Milei, los aumentos de los senadores ya habían generado fuertes controversias e incluso se convirtieron en un nuevo foco de tensión entre el Presidente y Villarruel, en el marco de la interna oficialista.