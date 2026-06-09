Hallan muerto al gerente de empresa vinculada a Menem: el funcionario estaba en el lugar

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, ejecutivo de una firma de suplementos dietarios relacionada con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue encontrado sin vida en su departamento de Almagro, mientras la Justicia intenta determinar las circunstancias del caso.

De 46 años y de nacionalidad venezolana, Osorio Peñaloza ocupaba cargos como directivo y gerente en GenTech Argentina S.A., una compañía orientada a la venta de suplementos dietarios que había sido creada por el propio Menem. El informe policial preliminar señaló que el cuerpo no tenía señales visibles de violencia y, según la información que trascendió públicamente, Martín Menem estaba presente en el lugar cuando se llevaban adelante las primeras actuaciones.

En paralelo, el expediente quedó caratulado inicialmente como “muerte dudosa”, una calificación usual mientras se esperan las pericias necesarias para precisar las causas del fallecimiento. Finalmente, la investigación judicial quedó a cargo de la Justicia porteña, que espera los resultados de la autopsia y de otras diligencias para esclarecer qué sucedió con el directivo de GenTech.

La vinculación de GenTech con Martín Menem

Daniel Osorio Peñaloza figuraba desde julio de 2020 como directivo suplente de Gen Tech Argentina SA, según consta en el Boletín Oficial. La firma fue fundada y presidida por Martín Menem, quien dejó la conducción cuando ingresó a la función pública. Según algunas versiones, delegó entonces la compañía en su hermano Adrián Menem.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados sigue siendo accionista de la empresa dedicada a fabricar y comercializar suplementos nutricionales y dietarios, entre ellos barras proteicas.

En su declaración jurada de 2025, correspondiente al período 2024, Menem informó que poseía el 80,83% del paquete accionario, valuado en $907,6 millones. También declaró una deuda de $128 millones con la misma compañía.

El comunicado de GenTech por la muerte de Osorio Peñaloza

Tras conocerse la muerte de su directivo, GenTech emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que expresó: "Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Daniel Osorio Peñalosa (sic), quien se desempeñó como Gerente de nuestra empresa".

"Su profesionalismo, compromiso y calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de compartir el camino junto a él. Su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización. En este difícil momento, acompañamos a su familia, seres queridos, amigos y compañeros de trabajo, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros", cerró la empresa a modo de homenaje.