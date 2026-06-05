La negativa de Menem al velatorio del Indio Solari en el Congreso: "No resultaría"

El presidente de Diputados, Martín Menem, confirmó que el velatorio de Carlos Alberto "El Indio" Solari no se realizará en el edificio del Congreso. Además de informar por su cuenta de X, el titular de la Cámara baja les envió una nota a los legisladores que pidieron que el Palacio Legislativo sea la sede de las exequias al ex líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

La nota, a la que pudo acceder El Destape, estuvo dirigida a los diputados German Martínez, Paula Penacca, Cecilia Moreau (Unión por la Patria) y Pablo Juliano (Provincias Unidas), quienes habían elevado el pedido a Menem para que se abra el Congreso para que la gente se despida del "Indio" Solari.

"En primer término, corresponde señalar que, por la dimensión artística y cultural de la figura de Carlos Alberto Solari, la forma más respetuosa de acompañar a su familia en circunstancias de esta naturaleza consiste en hacerlo con el debido respeto a su intimidad y a las decisiones que libremente adopten respecto de las características, modalidad y lugar de realización de cualquier ceremonia de despedida. Por ello, entendemos que toda definición relativa a la organización de un homenaje o velatorio público debe contemplar prioritariamente la voluntad de sus familiares", comenzó la nota de Menem.

El titular de la Cámara, informó que desde la Presidencia se "solicitó formalmente al Ministerio de Seguridad Nacional que evaluara, en el ámbito de sus competencias específicas, los aspectos vinculados con la seguridad, logística, despliegue operativo, asistencia y organización que eventualmente podrían derivarse de la realización de una ceremonia de tales características en el ámbito del Congreso de la Nación".

"Como resultado de dicha consulta, el Ministerio de Seguridad manifestó que, a la luz de las circunstancias analizadas, la realización de un velatorio público de esta magnitud en el Congreso de la Nación no resultaría la alternativa más conveniente desde el punto de vista operativo y de seguridad", señaló.

Y agregó: "La recomendación efectuada por la cartera de seguridad se sustenta en una evaluación prudente de factores vinculados con la seguridad pública, la protección civil, y la capacidad operativa de respuesta, considerando especialmente la necesidad de garantizar la integridad física de los asistentes".

En ese sentido, la nota de Menem señaló que "desde el ministerio se recomendó optar por una modalidad que permita desarrollar la ceremonia en un entorno más controlado, seguro y adecuado para todas las personas que quieran asistir".

"En tal sentido, se sugirió considerar espacios alternativos, tales como estadios o predios abiertos especialmente preparados para albergar la magnitud de concurrencia que razonablemente podría esperarse", deslizaron.

El texto señala que la Presidencia de la Cámara "manifiesta su plena disposición para colaborar institucionalmente con los familiares y organizadores, en caso de así requerirlo, en la identificación y gestión de espacios alternativos que reúnan las condiciones de capacidad, seguridad e infraestructura necesarias para posibilitar una despedida pública acorde con la trascendencia del Carlos Alberto Solari y la magnitud de la convocatoria que razonablemente podría suscitar"

"Reiteramos nuestro acompañamiento en este momento de dolor y nuestro reconocimiento a la trayectoria del Sr. Carlos Alberto Solari, cuya obra ocupa un lugar destacado en la historia de la música", cerró.