La Fórmula 1 vuelve a encender sus motores este fin de semana con la disputa del emblemático Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha de la temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial. Para Franco Colapinto, esta cita representa un desafío estratégico crucial: se trata de la penúltima carrera antes del parate por el receso del verano europeo, un momento del año clave en el que el oriundo de Pilar busca sellar la tan ansiada renovación de su contrato para el próximo campeonato.

El pilarense llega a las tierras belgas con el impulso de un sólido rendimiento previo, tras haber alcanzado un valioso noveno lugar en el Gran Premio de Silverstone. En esta oportunidad, la acción se trasladará al histórico Circuito de Spa-Francorchamps, un trazado de los más exigentes del calendario que se caracteriza por su notable extensión de más de 7 kilómetros, sus curvas rápidas y sectores que son pura mística automovilística, tales como La Source en la curva 1, el temido Eau Rouge & Raidillon y la veloz recta de Kemmel. Sin el formato de carrera sprint en esta fecha, la actividad en pista comenzó el viernes con las primeras prácticas libres, continuará el sábado con la última sesión de entrenamientos y la clasificación, para culminar el domingo con la gran carrera.

Franco Colapinto se mostró contento luego de las dos primeras prácticas en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. “Tuve buenas sensaciones y fue un gran día en general”, enfatizó el piloto de Alpine. Además, el argentino de 23 años aseguró que “se sintió cómodo desde el principio” y que estuvo “muy competitivo” respecto de las dos últimas carreras.

El pilarense había finalizado en la 15° posición en la primera práctica de la mañana de este viernes, pero en la segunda tanda elevó considerablemente su rendimiento y terminó en la destacada 7° ubicación. Colapinto valoró las mejoras en el auto tras la jornada inicial y explicó que los cambios realizados permitieron dar un paso adelante en el rendimiento, aunque remarcó que todavía queda trabajo por hacer. “Creo que con las mejoras dimos un buen paso. Trabajaremos aún más esta noche para intentar dar un pasito más mañana”, declaró con optimismo.

La IA cruzó datos históricos de Colapinto , el rendimiento actual de su monoplaza y su reciente desempeño en Gran Bretaña.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, que se disputará a las 7:30. Más tarde, llegará el turno de la clasificación, la cual definirá la grilla de partida para la carrera principal. El Gran Premio de Bélgica se correrá el domingo en el trazado de Spa-Francorchamps a partir de las 10:00 (hora de Argentina).

¿En qué posición terminará? El pronóstico de la IA

Al ser consultada sobre las posibilidades del argentino para este fin de semana, la inteligencia artificial cruzó los datos históricos de Colapinto en trazados de alta velocidad, el rendimiento actual de su monoplaza y su reciente desempeño en Gran Bretaña. El veredicto de los algoritmos anticipa una batalla sumamente reñida en la zona media de la parrilla.

De acuerdo con las predicciones tecnológicas, la IA pronostica que Franco Colapinto tiene altas probabilidades de clasificar entre el 11° y el 14° puesto el día sábado. Para la carrera del domingo, los modelos de simulación proyectan un escenario de avance gracias a su buen ritmo de carrera y la longitud de las zonas de sobrepaso de Spa-Francorchamps.

El pronóstico ubica al piloto de Pilar cruzando la bandera a cuadros en una posición cercana al 10° lugar, peleando rueda a rueda en las últimas vueltas por ingresar nuevamente en la zona de puntuación. De confirmarse esta tendencia, el argentino redondearía un resultado positivo para encarar las negociaciones de su renovación con argumentos sólidos antes del descanso estival.