Hinchas argentinos comenzaron los tradicionales banderazos en la previa de la final del Mundial 2026, en que Argentina se medirá ante España. La esquina de Times Square, en Nueva York congregó a miles de fanáticos albiceletes.en una convocatoria que superó las estimaciones iniciales y obligó a la policía neoyorquina a reforzar el operativo de control en la zona.

Los hinchas argentinos convocaron a un banderazo el sábado por la tarde en Nueva York para alentar a la Selección en la previa de la final del Mundial ante España para las 17 (hora Argentina). La expectativa era que la presencia de fanáticos albicelestes iba a ser mayor a las 10 mil personas.

La tradicional esquina neyorkina había sido el lugar elegido para el encuentro de los hinchas también antes de la final de la Copa América 2024. En aquella oportunidad se reunieron unas 10 mil personas. Es por eso que los organizadores creen que en esta oportunidad podría haber incluso una convocatoria aún mayor.

La concentración comenzó por la tarde y se extendió sobre Broadway y la Séptima Avenida, con grupos de residentes, turistas y simpatizantes que viajaron especialmente para acompañar a la Selección.

Según medios locales, como NBC New York y Telemundo, las autoridades evalúan trasladar parte del encuentro a Central Park si la afluencia continúa aumentando, debido a la capacidad limitada del área y al alto flujo de visitantes durante el fin de semana.

Los hinchas entonaron cánticos, desplegaron banderas y grabaron mensajes de apoyo destinados al plantel argentino. Asociaciones de residentes coordinaron puntos de encuentro alternativos en Bryant Park y Hudson Yards, mientras que bares argentinos de Manhattan y Queens reportaron reservas completas para el día del partido.

La policía de Nueva York mantuvo cortes parciales y presencia reforzada en Times Square para evitar bloqueos de tránsito y garantizar la seguridad de peatones y turistas. El consulado argentino difundió recomendaciones para evitar incidentes y recordó que las celebraciones deben realizarse sin obstruir accesos ni generar riesgos en zonas de alta circulación.

Con el banderazo ya instalado como una de las mayores movilizaciones de hinchas extranjeros en la ciudad, Nueva York se prepara para una jornada de festejos masivos en la previa del duelo decisivo entre Argentina y España.