Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
Con el mercado cambiario cerrado este sábado, el dólar MEP se mantiene estable: cotiza a $1516,29 para la compra y $1516,92 para la venta, con una variación del 0,35%.
Hace 29 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
Con el mercado ya cerrado por el fin de semana, el dólar oficial terminó el viernes con una cotización de $1450 para la compra y $1500 para la venta, registrando una variación del 0,33% respecto al cierre previo.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
El dólar blue se mantiene sin cambios durante el fin de semana, con la cotización estática. La compra se ubica en $1510 y la venta en $1530, registrando una variación del 0,33%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
El dólar CCL cerró la semana el viernes con un valor de compra de $1574.2857 y de venta de $1577.9128, registrando una suba del 1,26% respecto a la jornada anterior. El mercado permanece sin actividad durante el fin de semana, dejando la cotización congelada hasta la próxima apertura.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
El dólar MEP cerró la semana el viernes con una cotización de $1516.29 para la compra y $1516.92 para la venta, lo que representó una variación positiva del 0,35% respecto al cierre anterior. De esta manera, la divisa financiera finalizó su primer balance del fin de semana sin cambios significativos, luego de una rueda en la que el mercado local quedó sin operaciones.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
El dólar oficial cerró la semana con valores de $1450 para la compra y $1500 para la venta, con una variación del 0,33%. Durante el fin de semana, la cotización se mantiene estática debido a que el mercado permanece cerrado.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
Este sábado, sin actividad en los mercados, el dólar blue recordó los valores con los que despidió la semana: la compra se ubicó en $1510 y la venta en $1530, lo que implicó una variación positiva del 0,33% respecto al cierre previo.
Hace 12 horas
El BCRA logró comprar apenas un tercio del récord liquidado por agro, petróleo y minería
Mientras la Bolsa de Comercio de Rosario estima que el agro, la energía y la minería generarán en 2026 la mayor liquidación de divisas de la historia argentina, el Banco Central continúa mostrando dificultades para apropiarse de esos dólares y fortalecer sus reservas internacionales.
La comparación expone las dificultades del Gobierno para transformar el mayor ingreso de divisas comerciales en reservas internacionales.
Hace 13 horas
Las tres razones de Bank of America que anticipan una suba del dólar para 2027
Bank of America ubicó tres factores globales como los principales impulsores de una eventual recuperación del dólar en los próximos meses y con efectos que podrían extenderse hasta 2027. En ese escenario, también podría modificar el contexto externo para países como Argentina.
Hace 19 horas
A cuánto puede llegar el dólar en agosto
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta que el dólar oficial continuará con una suba gradual durante el segundo semestre.
Que valor puede alcanzar el dólar según REM
Hace 19 horas
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria y confirmó un nuevo avance del límite superior del corredor.
El valor máximo del dólar según BCRA
Hace 20 horas
Más importaciones: el Gobierno toma una medida clave para envíos postales
En paralelo, también se eliminaron los topes para las exportaciones por esa misma vía para pymes. Qué dice el decreto.
Hace 22 horas
El dólar oficial subió levemente y cerró en $ 1.500
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:50 | 16/07/2026
Final del Mundial: estiman que viajarán 5.000 argentinos y demandarán USD58 millones
Cálculos privados señalan que esa cantidad se sumará a las cerca de 45.000 personas que viajaron desde Argentina a Estados Unidos durante el resto de la competencia.
06:36 | 16/07/2026
El dólar oficial se mantuvo, bajó el blue y subieron los financieros
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:12 | 15/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para la semana. El límite superior del corredor superará el viernes los $1.800, referencia a partir de la cual la autoridad monetaria puede intervenir en el mercado.
Banda cambiaria cuánto puede subir
13:51 | 15/07/2026
Más de 24,5 millones de pasajeros volaron en Argentina en el primer semestre
La cifra representa un nuevo récord semestral y supera en un 1% el registro alcanzado en igual período de 2025.
08:32 | 15/07/2026
El dólar oficial cerró sin cambios pero subieron las cotizaciones paralelas
El dólar oficial quedó un poco por debajo de los $ 1500, mientras que el blue cerró 30 pesos por encima de esa cifra y, los financieros, más arriba aún. El riesgo país se mantiene estable, siempre por encima de los 400 puntos.
16:18 | 14/07/2026
Qué va a pasar con el dólar en julio
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA anticipa una suba gradual del tipo de cambio durante el segundo semestre. Qué valor esperan para julio y cómo cerraría el año.
REM del BCRA
06:07 | 14/07/2026
El dólar oficial bajó levemente y cerró en $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
20:37 | 13/07/2026
Bonistas aprovecharon pagos del Gobierno y se llevaron los dólares
Este lunes se registró el pico de salida de dólares financieros a cuentas del exterior de este mes. Coincidió con la acreditación del pago de los servicios de la deuda a los bonistas locales. Caputo sale a buscar en el mercado local hasta 2.000 millones de dólares esta semana con un nuevo bono.