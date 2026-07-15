Más de 24,5 millones de pasajeros volaron en Argentina en el primer semestre

El sistema aerocomercial argentino alcanzó durante el primer semestre de 2026 el mayor nivel de actividad de su historia para ese período, con 24.565.836 pasajeros transportados en los aeropuertos de todo el país. Así se desprende de los datos difundidos este miércoles por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La cifra representa un nuevo récord semestral y supera en un 1% el registro alcanzado en igual período de 2025, cuando se contabilizaron 24.355.308 pasajeros. Asimismo, el volumen de viajeros se ubicó un 15% por encima de los números de 2024 y un 13% por encima de los de 2023, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido que viene observándose desde la recuperación del sector tras la pandemia de COVID-19.

El incremento del tráfico aéreo también se reflejó en la actividad operativa. Entre enero y junio se registraron 193.900 movimientos aéreos, un 10% más que en 2024 y un 7% por encima de los valores de 2023.

Los movimientos aéreos incluyen despegues y aterrizajes de vuelos comerciales, regulares y no regulares en la red aeroportuaria nacional. Los números semestrales fueron apuntalados por la actividad registrada en junio, cuando 3.144.651 pasajeros utilizaron los aeropuertos argentinos.

De ese total, 2.044.144 viajeros correspondieron a vuelos de cabotaje, mientras que 1.100.507 pasajeros utilizaron servicios internacionales, reflejando una fuerte demanda tanto en el mercado doméstico como en las conexiones con el exterior.

El Gobierno celebra el récord

Desde el gobierno nacional atribuyen parte de este desempeño a la profundización de la política de Cielos Abiertos, una estrategia que busca ampliar la competencia en el mercado aerocomercial argentino mediante la incorporación de nuevas compañías, frecuencias y rutas internacionales. En los últimos dos años, la administración de Javier Milei impulsó acuerdos bilaterales con distintos países para flexibilizar el acceso de aerolíneas extranjeras y facilitar nuevas operaciones comerciales.

Uno de los indicadores más destacados del informe de ANAC está vinculado con la denominada conectividad federal, un objetivo perseguido desde hace años por la industria turística y las provincias. Durante junio, 168.625 pasajeros viajaron directamente desde aeropuertos del interior hacia destinos internacionales sin pasar por Buenos Aires, una cifra que evidencia el crecimiento de las operaciones punto a punto desde distintas regiones del país.

Ese volumen representa una mejora del 4% respecto de junio de 2025, del 41% frente a 2024 y del 83% en comparación con los niveles observados en 2023.

De esta manera, continúa fortaleciéndose una tendencia que permite a los viajeros acceder a destinos internacionales desde ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Tucumán, Bariloche o Iguazú sin necesidad de realizar conexiones en Aeroparque o Ezeiza.

El fenómeno viene acompañado por la incorporación de nuevas rutas. Durante junio, la aerolínea dominicana Arajet inauguró los vuelos entre Punta Cana y Rosario, una conexión que amplía las opciones internacionales desde el interior del país.

Al mismo tiempo, la brasileña GOL Linhas Aéreas retomó la ruta estacional entre San Pablo y Bariloche, uno de los servicios más demandados por turistas brasileños que viajan a la Patagonia durante la temporada de nieve.

La recuperación y expansión del mercado aerocomercial también tiene impacto en sectores vinculados al turismo, la hotelería y los servicios aeroportuarios. Diversos informes de organismos turísticos nacionales y provinciales han señalado que el crecimiento de la conectividad aérea resulta clave para impulsar economías regionales, particularmente en destinos cuya actividad depende en gran medida del turismo nacional e internacional.

En perspectiva histórica, el récord alcanzado adquiere relevancia porque se produce en un contexto de transformación del sistema aerocomercial argentino.