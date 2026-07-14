Cuántos goles tienen Lionel Messi y Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Lionel Messi y Kylian Mbappé, los máximos goleadores del Mundial 2026. (Crédito de foto: Manu Fernandez / Associated Press)

El Mundial 2026 de la FIFA, organizada conjuntamente por los tres países de Norteamérica, está ofreciendo uno de los espectáculos deportivos más apasionantes de la historia moderna del fútbol. En medio de una atmósfera repleta de tensión y genialidad táctica, los dos colosos del deporte: el legendario astro argentino Lionel Messi y la joven estrella francesa Kylian Mbappé, han vuelto a acaparar de manera indiscutida todas las miradas.

Con las semifinales a punto de disputarse, ambos delanteros han protagonizado una batalla sin precedentes que mantiene en vilo al campeonato, consolidando su legado y demostrando una vigencia que desafía cualquier límite temporal en la élite mundial.

Los goles de Messi y Mbappé en el Mundial 2026

En lo que va de esta emocionante cita mundialista, tanto el capitán albiceleste como el referente de Les Bleus registran la impactante cifra de ocho goles cada uno. Por el lado de Lionel Messi, sus festejos comenzaron con un triplete arrollador frente a Argelia, seguido de un doblete magistral ante Austria y un sutil y preciso tiro libre contra la selección de Jordania durante la fase de grupos. Posteriormente, el crack rosarino sumó un tanto clave contra la aguerrida Cabo Verde en la ronda de dieciseisavos de final y otro grito decisivo ante Egipto en octavos.

En contraste, el atacante galo Kylian Mbappé estructuró su cuenta goleadora anotando por duplicado contra Senegal y sumando otros dos frente a la selección de Irak en su partido internacional número cien. En las fases de eliminación directa, el crack despachó dos goles más contra Suecia, un penal decisivo para eliminar a Paraguay y firmó su octava conquista en los cuartos de final venciendo a la selección de Marruecos.

Kylian Mbappe y Lionel Messi en la final del Mundial 2022. (Crédito de foto: Getty Images)

La Bota de Oro en anteriores Mundiales

Con el certamen todavía en pleno desarrollo, ninguno de los dos astros se ha consagrado oficialmente como el máximo goleador de esta edición, ya que la Bota de Oro se definirá en los próximos días de competencia. No obstante, al mirar el historial de esta prestigiosa distinción individual, es Mbappé quien cuenta con el orgullo de haberla conquistado previamente, tras coronarse como el máximo artillero en el certamen de Qatar 2022 con ocho imponentes tantos.

Messi, a pesar de haber obtenido múltiples Balones de Oro a lo largo de su trayectoria, aún persigue su primera y tan ansiada Bota de Oro mundialista. Con Francia y Argentina clasificadas, el desenlace de esta contienda individual se definirá con gloria absoluta durante esta semana de julio.