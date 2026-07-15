Por qué Argentina juega con la camiseta azul vs. Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026: el significado histórico

La Selección Argentina se enfrenta este miércoles 15 de julio, desde las 16 hs, contra Inglaterra y, según confirmó la FIFA, jugará con la camiseta suplente azul y negra. Todo indica que la decisión responde a una cábala histórica que el equipo de Lionel Scaloni buscará respetar.

Por qué la Selección Argentina juega con la camiseta alternativa contra Inglaterra

El cambio de camiseta apuntaría a una cábala de la selección nacional, ya que las dos veces que Argentina logró eliminar a Inglaterra de la Copa del Mundo, en los mundiales de México 1986 y Francia 1998, la Albiceleste llevaba puesta una camiseta predominantemente azul. En cambio, las veces que usó la celeste y blanca, la selección perdió contra el equipo europeo, tanto en los torneos de Inglaterra 1966 como en Corea-Japón 2002.

Maradona eliminó a Inglaterra en el Mundial del 86 con la camiseta azul alternativa

El antecedente más recordado e icónico fue el del 22 de junio de 1986, en los cuartos de final, cuando el seleccionado dirigido por Carlos Salvador Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra con dos goles de Diego Maradona: los recordados la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

Maradona llevaba puesta una camiseta azul -comprada solo dos días antes del encuentro- con los números en plateados y el escudo de la AFA bordados por un grupo de mujeres la noche previa al partido.

Mientras que la otra victoria contra el rival europeo llegó en Francia del 98. Si bien Argentina e Inglaterra empataron 2-2, la definición del equipo de Daniel Passarella llegó en penales con una victoria 4-3. Aquella selección también llevaba puesta la casaca alternativa, con azul como el color principal y los detalles de la bandera argentina en los laterales.

La Selección Argentina le ganó a Inglaterra en Francia del 98 con la camiseta azul

Qué dijo Scaloni en la previa al partido contra Inglaterra

El cruce en Atlanta será el tercer partido en el que Argentina use su camiseta alternativa para enfrentar a Inglaterra, pero también será la primera vez que ambas elecciones se enfrenten en una semifinal.

A pesar de la carga política y simbólica que tiene el partido por la Guerra de Malvinas, Scaloni pidió tranquilidad y pidió: "Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa".

El propio Bilardo había hecho algo similar antes del encuentro en México del 86, cuando un periodista de El Gráfico le consultó sobre el cruce con el conjunto inglés. "Recién, en la conferencia de prensa, alguien me preguntó qué podría pasar con Inglaterra, teniendo en cuenta la guerra de las Malvinas. Le contesté que nosotros no pensamos en eso. Mezclar el futbol con aquella guerra sería una falta de respeto a nuestros muertos que están enterrados en las islas".