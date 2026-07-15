Critican a Milei por no dar asueto a estatales pero dejar vacía la Rosada: "Ni el loro"

Mientras el Gobierno de Javier Milei se niega a otorgarles el asueto que pidieron los estatales para este mediodía, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró que la Casa Rosada "está vacía" y que los más altos funcionarios se "autolicenciaron" de acudir a su trabajo o ya terminaron su jornada. El reclamo se da a pocas horas del partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

"Es media mañana y la Casa de Gobierno está vacía, no vino nadie, ¡ni el loro! Se niegan a otorgar el asueto a los trabajadores pero todos los funcionarios se autolicenciaron", escribió Aguiar en su cuenta de X.

Junto a ese mensaje, el gremialista adjuntó una fotografía de uno de los pasillos de la Casa Rosada donde no se ve a nadie transitar. "Queda claro quiénes siempre sostuvieron el funcionamiento del Estado. Queda claro quiénes se comprometen y quiénes están de paso", agregó.

Fuentes del Gobierno nacional indicaron a El Destape que no hubo ningún dispositivo especial para esta jornada, que acudieron los "mismos de siempre" a las oficinas de Balcarce 50 y que no hubo "nada diferente" a los días habituales. Quien recogió el guante y negó los dichos de Aguiar fue el principal asesor presidencial de Milei, Santiago Caputo.

La denuncia de ATE se da luego de que la gestión libertaria no acepte el cese de tareas que solicitaron para toda la Administración Pública Nacional con motivo del partido que jugará desde las 16 el equipo de Lionel Messi. El gremio había planteado esta solicitud por tratarse de un "acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica".

La respuesta de Aguiar no demoró en llegar: "Tardaste dos horas en ponerte la camiseta e ir a sacarte la foto! Claramente como carrilero no servirías Igual tranqui, yo hablaba de funcionarios. A vos ya te dieron un cargo?".

El pedido de los estatales

"Nos dirigimos a usted a fin de solicitar que para el día de mañana se determine un cese de tareas a partir de las 12 horas en toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, con motivo del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol", se indicó en un comunicado dirigido al Gobierno Nacional.

En el texto, que también fue remitido al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, se plantea que el encuentro el equipo de Lionel Messi y el combinado inglés "representa un acontecimiento de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país, superando el marco estrictamente deportivo y movilizando profundamente el sentir nacional".

"Tal como sucede en las festividades de fin de año y feriados nacionales, se deberían mantener guardias mínimas en sectores críticos, de manera de cubrir urgencias y emergencias", agregó ATE, en un documento que lleva la firma de su secretario general, Rodolfo Aguiar.