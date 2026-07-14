España se disculpa por columna de Rajoy sobre la selección francesa

FOTO DE ARCHIVO. El ex primer ministro español Mariano Rajoy asiste a una protesta contra el gobierno socialista de Pedro Sánchez en la Plaza España, Madrid, España

Por Javi West Larrañaga ​y Michel Rose

14 jul (Reuters) - España ha pedido disculpas por una columna escrita por el ex primer ministro conservador Mariano Rajoy en ‌la que afirmó que la ‌selección francesa carece de futbolistas franceses, dijo el martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El funcionario comunicó a su homólogo francés que los comentarios intolerables de Rajoy, que según él "llevan dentro el veneno del racismo y la xenofobia" no reflejan la opinión de la inmensa mayoría de los españoles.

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"Son enfermedades gravísimas del alma, suelen ser una ​mezcla de estupidez ⁠y odio, pero precisamente por esa carga, por esa doble carga, ‌son terriblemente corrosivas", señaló.

"Es algo muy grave andar señalando ⁠quién es ciudadano de un país o ⁠quiénes no. Y señalar por el color de la piel quién puede ser ciudadano o quién puede no serlo", dijo Albares a la emisora Cadena ⁠SER, horas antes de que España y Francia se enfrentaran ​en las semifinales del Mundial.

Rajoy, que fue presidente ‌del Gobierno entre 2011 y 2018, ‌escribió el viernes en la publicación digital El Debate que Francia ⁠sería un adversario formidable, antes de cuestionar el origen del equipo, en una aparente referencia al origen africano y afrocaribeño de algunos jugadores.

"Tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está ​jugando muy bien. ‌Serán un adversario formidable", señaló.

No fue posible contactar de inmediato con Rajoy para recabar sus comentarios.

Borja Semper, portavoz del Partido Popular (PP) de Rajoy, restó importancia al asunto, afirmando que la columna se escribió "sin mala intención" y que se trataban de ⁠expresiones "sarcásticas".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se encontraba en París con motivo de la Fiesta Nacional de Francia el martes, criticó a quienes "todavía miden la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel" de las personas, en una publicación en X en la que calificó las palabras de Rajoy de vergonzosamente xenófobas.

Los comentarios de Rajoy, que ‌se produjeron días después de un escándalo por los comentarios racistas de una senadora paraguaya contra el capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, fue recibida con una unidad poco habitual en Francia, y suscitó la condena tanto del Gobierno como del partido de extrema derecha de la ‌oposición, Agrupación Nacional.

"Estos comentarios son patéticos", declaró el lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, a BFM TV. "De una vez por todas, Francia no tiene ‌color de piel. ⁠Cualquier afirmación en sentido contrario es una muestra de idiotez, racismo o ambas cosas a la vez".

El portavoz de ​Agrupación Nacional, Julien Odoul, declaró a Franceinfo TV que los comentarios de Rajoy eran "escandalosos, vergonzosos y deplorables". "Rajoy es racista, así de sencillo", agregó.

Con información de Reuters