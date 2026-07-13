Uno por uno: los alfajores que llegaron a los kioscos en 2026 y son furor

El alfajor es, sin lugar a dudas, el rey indiscutido del kiosco argentino, pero lo que está ocurriendo durante esta temporada supera cualquier registro previo. El mercado local atraviesa un año histórico con un récord de lanzamientos que combina la audacia de las marcas masivas, el refinamiento de la pastelería gourmet y la cultura popular. En lo que va de 2026, ya se contabilizan 36 alfajores nuevos que irrumpieron en las góndolas y generaron un auténtico furor entre los consumidores, transformando el simple acto de "bajonear" en una experiencia de culto.

La renovación de los catálogos demuestra que el paladar argentino ya no se conforma solo con la combinación tradicional de masa y dulce de leche. Hoy mandan las texturas extremas, los toques salinos, las reversiones de golosinas clásicas y los homenajes a ídolos populares. A continuación, el mapa completo, mes a mes, de las novedades que están revolucionando los quioscos del país.

Uno por uno, los 36 alfajores nuevos que son furor

Enero y febrero: Texturas extremas y sabores tendencia

El año arrancó con marcas icónicas pateando el tablero del segmento premium y masivo, apostando fuertemente por el contraste entre lo dulce y lo salado, y por estructuras de múltiples capas.

Havanna Playa Grande: Una propuesta gourmet de 90 gramos que combina tapas con sal marina, un doble relleno de dulce de leche y ganache de chocolate blanco sabor crème brûlée, todo coronado con un intenso baño de chocolate amargo.

Una propuesta gourmet de 90 gramos que combina tapas con sal marina, un doble relleno de dulce de leche y ganache de chocolate blanco sabor crème brûlée, todo coronado con un intenso baño de chocolate amargo. Havanna Playa Bristol: El hermano mellizo del Playa Grande; comparte la base de sal marina y el doble relleno con ganache de crème brûlée, pero se diferencia por su cobertura de chocolate blanco decorada con azúcar caramelizada.

El hermano mellizo del Playa Grande; comparte la base de sal marina y el doble relleno con ganache de crème brûlée, pero se diferencia por su cobertura de chocolate blanco decorada con azúcar caramelizada. Bon o Bon Blanco X3: La marca llevó su emblemática crema de maní a un formato contundente de tres galletitas y un generoso baño de chocolate blanco.

La marca llevó su emblemática crema de maní a un formato contundente de tres galletitas y un generoso baño de chocolate blanco. Sarmiento de Junín y Romah: El club de Junín expandió su identidad institucional al plano gastronómico con «El Alfajor del Verde», una pieza de colección fabricada por la firma Romah de la localidad de Chivilcoy.

Rasta TRICO Maicena: Una imponente opción de 100 gramos y tres capas que fusiona las clásicas tapas de almidón de maíz con una tapa intermedia totalmente bañada en chocolate, unidas por una doble porción de dulce de leche.

Una imponente opción de 100 gramos y tres capas que fusiona las clásicas tapas de almidón de maíz con una tapa intermedia totalmente bañada en chocolate, unidas por una doble porción de dulce de leche. Je t’aime Pistacho Cranch: Una edición limitada que se subió a la tendencia global del pistacho, uniendo el dulce de leche blanco con un corazón crujiente y salino de este fruto seco, cubierto de chocolate semiamargo.

Una edición limitada que se subió a la tendencia global del pistacho, uniendo el dulce de leche blanco con un corazón crujiente y salino de este fruto seco, cubierto de chocolate semiamargo. Tri Shot Blanco: La respuesta masiva para el día a día; formato triple de 60 gramos que entrelaza pasta de maní, mousse de chocolate y cobertura blanca.

La respuesta masiva para el día a día; formato triple de 60 gramos que entrelaza pasta de maní, mousse de chocolate y cobertura blanca. Vauquita Extremo: Una versión libre de gluten (sin TACC) a base de arroz que rompe el molde histórico de la marca al reemplazar el dulce de leche por un abundante relleno de pasta de maní y baño semiamargo.

Una versión libre de gluten (sin TACC) a base de arroz que rompe el molde histórico de la marca al reemplazar el dulce de leche por un abundante relleno de pasta de maní y baño semiamargo. Guaymallén Rubí: El gigante del mercado masivo sorprendió a sus fieles seguidores al lanzar una llamativa combinación de chocolate y dulce de membrillo.

Marzo y abril: El desembarco del terciopelo rojo, gigantes y cristales

El otoño trajo consigo apuestas inspiradas en la pastelería norteamericana, alianzas con el rock nacional y el regreso de marcas nostálgicas en formatos renovados.

Fantoche Red Velvet Triple: Innovación visual y gustativa con tapas rojizas saborizadas con un mix frutal de frambuesa, limón y cereza, relleno ultra cremoso y una cubierta texturada de merengue blanco.

Innovación visual y gustativa con tapas rojizas saborizadas con un mix frutal de frambuesa, limón y cereza, relleno ultra cremoso y una cubierta texturada de merengue blanco. Fantoche Pescado Raúl – Súper Triple Chocolate: Diseñado en colaboración con el músico Joaquín Levinton. Presenta tapas de vainilla y cacao, dulce de leche blanco de gran intensidad y baño semiamargo.

Diseñado en colaboración con el músico Joaquín Levinton. Presenta tapas de vainilla y cacao, dulce de leche blanco de gran intensidad y baño semiamargo. Fantoche Pescado Raúl – Triple Red Velvet: La segunda variante de la línea de Levinton, esta vez con tapas de frutos rojos, dulce de leche blanco y merengue estilo italiano.

La segunda variante de la línea de Levinton, esta vez con tapas de frutos rojos, dulce de leche blanco y merengue estilo italiano. Milka Super Dulce de Leche Negro: Un alfajor simple pero contundente de 70 gramos, enfocado en un corazón XL de dulce de leche y el clásico chocolate con leche suizo.

Un alfajor simple pero contundente de 70 gramos, enfocado en un corazón XL de dulce de leche y el clásico chocolate con leche suizo. Milka Super Dulce de Leche Blanco: La contraparte gemela del lanzamiento anterior, pero recubierta con la tradicional cobertura de chocolate blanco de la firma.

La Scaloneta y la ola mundialista presentes en los alfajores.

Terrabusi Blanco X3: Una de las estructuras más esperadas por los kiosqueros, que multiplica por tres la experiencia del histórico alfajor glaseado de la empresa.

Una de las estructuras más esperadas por los kiosqueros, que multiplica por tres la experiencia del histórico alfajor glaseado de la empresa. Vauquita Sublime: Una verdadera revolución en materia de texturas que elimina la masa tradicional de galletita para sustituirla por auténticas tapas de tableta de dulce de leche Vauquita cristalizada.

Una verdadera revolución en materia de texturas que elimina la masa tradicional de galletita para sustituirla por auténticas tapas de tableta de dulce de leche Vauquita cristalizada. Mantecol Simple: Georgalos trajo de regreso el icónico sabor vinculado a las fiestas navideñas para transformarlo en un consumo diario de kiosco.

Georgalos trajo de regreso el icónico sabor vinculado a las fiestas navideñas para transformarlo en un consumo diario de kiosco. Mantecol X3: La versión de tres capas pensada exclusivamente para los fanáticos de la pasta de maní compacta.

La versión de tres capas pensada exclusivamente para los fanáticos de la pasta de maní compacta. Arcor GOAT / Goat de Arcor: Un éxito comercial inmediato cuya propuesta central es el doble relleno, donde una generosa capa de dulce de leche convive de forma directa con el inconfundible corazón de Bon o Bon.

Mayo y junio: Intensidad oscura, mística federal y el fenómeno de las redes

La mitad del año se caracterizó por empaques elegantes, el rescate de las identidades provinciales y el poder de convocatoria de las plataformas de streaming.

Águila Mini Torta DARK: Opción premium con un envoltorio negro y dorado que resalta la máxima intensidad del chocolate de repostería característico de la marca.

Opción premium con un envoltorio negro y dorado que resalta la máxima intensidad del chocolate de repostería característico de la marca. Galán Negro: Alfajor de origen marplatense con perfil "bajonero" de 80 gramos. Cuenta con una capa interna bañada en chocolate blanco para aportar un toque crocante antes de la cobertura final negra.

Alfajor de origen marplatense con perfil "bajonero" de 80 gramos. Cuenta con una capa interna bañada en chocolate blanco para aportar un toque crocante antes de la cobertura final negra. Galán Blanco: Mantiene la misma arquitectura de juego de texturas internas pero finalizado con un baño blanco de alta calidad.

Fantoche Origen Buenos Aires: Un claro homenaje a la cultura porteña que incorpora sabor a café, dulce de leche y un baño de repostería blanco.

Un claro homenaje a la cultura porteña que incorpora sabor a café, dulce de leche y un baño de repostería blanco. Fantoche Origen Andino: Una arriesgada y aplaudida combinación de dulce de leche con mermelada de frutos del bosque y una cobertura extra amarga.

Una arriesgada y aplaudida combinación de dulce de leche con mermelada de frutos del bosque y una cobertura extra amarga. Fantoche Origen Cordobés: Inspirado en las sierras del interior, presenta un corazón de dulce de leche y el clásico acabado glaseado en almíbar.

Inspirado en las sierras del interior, presenta un corazón de dulce de leche y el clásico acabado glaseado en almíbar. Giga por Spreen: Diseñado en conjunto con el famoso creador de contenido y streamer. Se transformó en cuestión de días en el fenómeno absoluto de ventas del año, agotando stock en múltiples puntos del país.

Diseñado en conjunto con el famoso creador de contenido y streamer. Se transformó en cuestión de días en el fenómeno absoluto de ventas del año, agotando stock en múltiples puntos del país. Juanote: Una marca que se plantó en las góndolas diferenciándose por el tamaño y la consistencia de sus productos, con piezas simples que oscilan entre los 70 y 80 gramos para asegurar una dosis contundente de relleno.

Una marca que se plantó en las góndolas diferenciándose por el tamaño y la consistencia de sus productos, con piezas simples que oscilan entre los 70 y 80 gramos para asegurar una dosis contundente de relleno. Otra Cosa: Firma nacida este año que propone retornar al formato de alfajor simple pero con un nivel de relleno impactante, destacando su versión de dulce de leche y maní envuelta en packagings de colores vibrantes.

Julio: La Scaloneta en el kiosco y la ola mundialista

El invierno se encendió con la llegada de las propuestas vinculadas a la Selección Argentina, impulsadas por el furor de las redes sociales y el sponsoreo oficial del sentimiento popular.

Tim Payne: La última locura viral de las redes. Destaca por una compleja arquitectura de sabores: galletas sumamente chocolatosas cubiertas de chocolate semiamargo y un plus irresistible entre la cobertura y la tapa compuesto por pasta de avellanas con trozos de oblea picada que le aportan un toque crujiente único.

La última locura viral de las redes. Destaca por una compleja arquitectura de sabores: galletas sumamente chocolatosas cubiertas de chocolate semiamargo y un plus irresistible entre la cobertura y la tapa compuesto por pasta de avellanas con trozos de oblea picada que le aportan un toque crujiente único. Alma de Campeón: Coronado oficialmente como el alfajor de la Selección Argentina. Es una propuesta elegida por el propio plantel que ya pisa fuerte en todos los puntos de venta del país.

Coronado oficialmente como el alfajor de la Selección Argentina. Es una propuesta elegida por el propio plantel que ya pisa fuerte en todos los puntos de venta del país. Alfajor Leo Messi: Una edición especial con chocolate semiamargo y dulce de leche clásico que rinde tributo al capitán de la Selección.