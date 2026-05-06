Un ícono argentino se reinventa en versión alfajor y sorprende a todos.

El universo de los alfajores suma un nuevo protagonista y esta vez con sabor a clásico argentino. Georgalos relanzó oficialmente el esperado Alfajor Mantecol, una apuesta que transforma una de las golosinas más emblemáticas del país en formato individual y pensado para kioscos, siguiendo una de las grandes tendencias del mercado 2026 que tiene que ver con llevar productos icónicos al formato alfajor.

La novedad no pasó desapercibida porque Mantecol no es cualquier marca. Se trata de una golosina histórica creada en la década de 1940 por Miguel Georgalos, inspirada en la halva griega pero adaptada al paladar argentino con una base de maní. Con el paso de los años se convirtió en un infaltable de las fiestas y en uno de los postres más reconocidos del país. En 2022, además, Georgalos recuperó la marca tras más de dos décadas, reforzando aún más su valor emocional para varias generaciones.

Cómo es el nuevo alfajor de Mantecol

Ahora, esa identidad se traslada al alfajor. Según trascendió en medios especializados del sector kiosquero, el nuevo producto presenta dos tapas suaves, un abundante relleno de pasta a base de maní, el sabor más característico del Mantecol, y una cobertura de chocolate semiamargo que busca equilibrar el dulzor. El objetivo fue conservar el perfil clásico del producto original, pero adaptado al consumo cotidiano y al formato impulsivo de kiosco.

Georgalos lanzó el alfajor Mantecol.

El lanzamiento responde también a una estrategia clara de Georgalos de expandir el universo Mantecol más allá de la clásica barra navideña. En un mercado donde los alfajores premium, triples y ediciones especiales dominan la conversación, la marca apuesta por capitalizar la nostalgia y convertirla en una compra diaria. La categoría viene creciendo con lanzamientos inspirados en tortas, golosinas y sabores virales, y ahora Mantecol se suma a esa carrera.

Desde el sector destacan que el producto comenzará a verse progresivamente en kioscos y puntos de venta de todo el país durante esta temporada, apuntando tanto a consumidores fieles de la marca como a un público más joven que quizás conoce el Mantecol más por tradición familiar que por consumo habitual.