Tiene la mejor carne al horno de la ciudad y cuesta solo $27.000: el bodegón "escondido" en el corazón de Buenos Aires.

En una ciudad con una oferta gastronómica tan amplia como Buenos Aires, hay lugares que escapan a los circuitos más conocidos y, sin embargo, logran convertirse en verdaderos puntos de referencia. Lejos de zonas como Palermo o Recoleta, un bodegón con esencia de barrio se ganó su lugar entre los favoritos gracias a un plato estrella: la carne al horno.

Se trata de La Cocina de Batata’s, un restaurante ubicado en el barrio de Floresta que combina tradición, porciones generosas y una cocina bien casera. Este bodegón clásico está alejado de los circuitos más turísticos, pero sus comensales lo reconocen como el restaurante donde se hace la mejor carne al horno en toda la ciudad por solo $27.000.

Lo que destaca de la preparación es que se hace con una cocción lenta que permite lograr una textura tierna y jugosa. Según destacan quienes lo visitan, se trata de una receta que respeta los tiempos y resalta los sabores naturales del corte, con un resultado que prácticamente se deshace al comerlo. A esto se suma un detalle clave: las porciones son abundantes, en línea con la tradición de los bodegones porteños, donde compartir también forma parte de la experiencia.

Un menú bien de bodegón

Más allá de su plato principal, el lugar ofrece una carta amplia que incluye clásicos de la cocina argentina. Entre las opciones se pueden encontrar desde pastas caseras hasta milanesas, pollo, albóndigas y distintos cortes de carne, todos acompañados por guarniciones generosas. Los precios, además, se mantienen dentro de un rango accesible en comparación con otras zonas gastronómicas de la ciudad, lo que refuerza su perfil de bodegón tradicional.

Tiene la mejor carne al horno de la ciudad y cuesta solo $27.000: el bodegón "escondido" en el corazón de Buenos Aires.

Dónde queda y cómo llegar

El restaurante está ubicado sobre la avenida Gaona al 4400, en una zona tranquila de Floresta, alejada del circuito turístico pero bien conectada por transporte público. Se puede llegar en colectivo, tren o combinando subte con una breve caminata, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan descubrir nuevos lugares dentro de la ciudad.