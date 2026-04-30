Festival del Asado y la Empanada: el plan clave para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires

Este fin de semana largo llega una nueva edición del Festival del Asado y la Empanada a la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la fiesta gastronómica que reune a los mejores asadores del país con todos los cortes de carne, métodos de cocción y variedades.

Cuándo y a dónde es el Festival de Asado y la Empanada

El evento gratuito se realizará este viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajador, y el sábado 2 de mayo de 12 a 23 hs en el Hipódromo de Palermo (Avenida Del Libertador y Dorrego). Habrá más de 35 stands y food trucks donde se podrán disfrutar desde costillares, choripanes, ojo de bife, bondiolas, matambres, achuras, habrá muchísimas opciones para almorzar, picar, o cenar.

Además, será el festival federal en el que van a haber empanadas de todas las regiones argentinas: múltiples recetas e ingredientes para la misma pasión de esta comida bien tradicional. También se podrá disfrutar de vinos, cervezas, bebidas sin alcohol y ricos postres. La entrada al festival es libre y gratuita, también habrá espectáculos musicales durante ambas jornadas.

El festival se encuentra enmarcado en la celebración de los 150 años del Hipódromo de Palermo, donde además se realizará el Gran Premio República Argentina. Además, a las 18 se presentará Maggie Cullen junto a la Fanfarria de Granaderos, mientras que a las 22 hs se podrá disfrutar de un cierre increíble con el show de La T y La M.

Cómo es la programación completa de este fin de semana en el Hipódromo de Palermo

Desde las 12hs y con entrada libre y gratuita se realizarán las siguientes actividades: