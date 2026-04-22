Qué hacer gratis en Buenos Aires: actividades y salidas para hacer en pareja (Créditos: Pexels)

La Ciudad de Buenos Aires parece no dormir nunca y, afortunadamente para quienes buscan ahorrar, ofrece una cantidad inmensa de planes para hacer en pareja sin gastar ni un peso. Ya sea que estés en los primeros meses de una relación o que lleves años compartiendo la vida, salir de la rutina no siempre requiere una reserva en un restaurante carísimo.

Cuáles son las mejores actividades que podés hacer en pareja en CABA

Desde museos de primer nivel, hasta espacios naturales perfectos para cortar con la rutina de la ciudad, Capital Federal cuenta con muchísimas opciones para disfrutar sin gastar demás. Ya sea que busques caminar con tu pareja, una charla tranquila o descubrir rincones nuevos, es clave conocer los siguientes recorridos:

1. El Palacio Libertad: cultura y vistas panorámicas

El antiguo Palacio de Correos, hoy conocido como Palacio Libertad (ex CCK), es una parada obligatoria. Podés entrar y recorrer su arquitectura imponente, pero el verdadero plan en pareja es subir a sus miradores. Desde lo alto, tenés una de las vistas más lindas del Bajo porteño y Puerto Madero.

Además, siempre hay muestras de arte visual, instalaciones y, si revisás la agenda con tiempo, podés conseguir entradas gratuitas para conciertos en la Ballena Azul. Es un lugar ideal para caminar de la mano y dejarse sorprender por la escala del edificio.



El Palacio Libertad cuenta con un mirador con vistas increíbles a la Ciudad (Créditos: Palacio Libertad)

2. Un atardecer en la Reserva Ecológica Costanera Sur

Si lo que buscan es desconectar un poco del ruido de los colectivos y el asfalto, la Reserva Ecológica es el pulmón verde por excelencia. Pueden entrar por la calle Brasil o por Viamonte y caminar por los senderos que llegan hasta el río. Es el lugar perfecto para llevar unos mates, sentarse y charlar. El atardecer ahí tiene una luz especial que lo convierte en uno de los momentos más románticos y tranquilos de la ciudad.

3. Arte de nivel mundial en el Museo Nacional de Bellas Artes

Ubicado en Recoleta, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) ofrece entrada gratuita para residentes argentinos. No hace falta ser un experto en arte para disfrutar de sus salas; caminar entre obras de Goya, Rembrandt y los grandes maestros argentinos como Berni o Spilimbergo es una experiencia enriquecedora por sí sola.

Después de la visita, podés cruzar a la Plaza Francia o caminar hasta la Floralis Genérica, esa enorme flor de metal que se cierra al caer el sol, para cerrar la tarde con un paseo al aire libre.

4. El encanto histórico del Jardín Botánico y el Rosedal

El Jardín Botánico Carlos Thays es un laberinto de senderos, invernaderos de hierro y vidrio, y esculturas escondidas que te hacen sentir en otra época. Es un paseo silencioso y muy íntimo. Por otro lado, si la salida es en primavera, el Rosedal es imbatible. Caminar por el puente blanco y ver los miles de rosales en flor es un clásico porteño que, aunque pasen los años, sigue manteniendo su magia intacta para una cita.

El Rosedal es gran espacio verde para descansar de la rutina de la ciudad (Créditos: Adriana Carolina Fotografía)

5. La mística de San Telmo y el Mercado

Aunque los domingos la feria se llena de gente, caminar por las calles empedradas de San Telmo cualquier día de la semana tiene un encanto especial. Podés entrar al Mercado de San Telmo para chusmear los puestos de antigüedades y disfrutar de la estructura original de 1897.

El barrio invita a perderse entre sus calles, como el Pasaje Defensa o el Solar de French, donde siempre vas a encontrar un rincón pintoresco para sacarte una foto o simplemente disfrutar del aire bohemio del sur de la ciudad.