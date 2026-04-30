Totalmente gratis: cómo será el festival de ciencia y música al aire libre en el Planetario

El Planetario se convertirá en el escenario del Festival a Cielo Abierto, un evento que combinará ciencia, cultura y naturaleza totalmente gratis. Se trata de una oportunidad para disfrutar y hacer una actividad diferente al aire libre durante el fin de semana.

Cuándo es el festival gratuito en el Planetario: la programación

El evento será el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 16 hs en el Planetario Galileo Galilei con entrada libre y gratuita, donde el conocimiento científico se presenta en formato artístico, con recitales y música distendida que favorece la participación y el intercambio del público.

La iniciativa, denominada A cielo abierto: Tardes de arte y ciencia en el parque, comenzará con un show musical de Jivers, un cuarteto dedicado al swing vocal de las décadas de 1930 y 1940. Con una propuesta que combina voces e instrumentos no convencionales, el grupo recrea el espíritu del jazz y lo acerca a nuevas generaciones.

Además, las 17 hs se realizará la charla "Números astronómicos y cerebro humano" a cargo del doctor en Física y divulgador científico Andrés Riesnik.

La experiencia busca ofrecer un espacio de circulación de conocimiento de manera divertida y con calidad. Además, es una actividad perfecta para disfrutar en familia y hacer un plan diferente durante el fin de semana. No hace falta reservar entrada y, en caso de lluvia, se suspende.

Dirección: Av. Sarmiento 1425, Ciudad de Buenos Aires.

Planetario: qué otras actividades hay durante el fin de semana

El festival es una de las propuestas gratuitas del Planetario, pero el espacio tiene otras actividades con cargo, muy económicas, para los amantes de la ciencia y la astronomía. Durante mayo se podrá disfrutar de:

Martes a viernes

Funciones Inmersivas

13.00 h –Agujeros Negros

17.00 h – Agujeros Negros

Museo

12.00 h Visita guiada

16.00 h Visita guiada

Sábados, domingos

Funciones Inmersivas

12.00 h – Agujeros Negros

13.00 h – Top 5

14.00 h – Agujeros Negros

15.30 h – Veo veo

16.30 h – Top 5

18.00 h – Universo en movimiento

19.00 h – Agujeros Negros

Museo

11.00 h Visita guiada

14.00 h Visita guiada

La observación a través de telescopios está sujeta a condiciones meteorológicas y se realiza solo con el cielo despejado al comenzar la actividad.