Plan económico en CABA: una obra de teatro inmersiva en el Cementerio de Chacarita

La ciudad de Buenos Aires tiene una amplia cartelera teatral, incluso hay una opción económica e inusual para quienes buscan no gastar tanto. Se trata de Una obra más real que la del mundo, un espectáculo inmersivo que se realiza en el sexto pabellón del Cementerio de Chacarita.

Plan económico en CABA: de qué se trata la obra inmersiva en el Cementerio de Chacarita

La obra es una propuesta de la compañía La Mujer Mutante y este año se realiza su séptima temporada. La invitación ofrece la posibilidad de disfrutar del teatro de una manera diferente: entre tumbas.

Una obra más real que la del mundo, diseñada por Itala Fulvia, lleva al público a ser parte de una comunidad circunstancial que va hacia ninguna parte. Los actores oficiarán de guías erráticos entre las galerías del laberinto del cementerio. La obra se realiza entre la arquitectura brutalista, infiltraciones de la naturaleza, fantasmas de la historia, filosofía urbana y rituales funerarios.

La obra de teatro es inmersiva e invita al público a ser parte de un recorrido difente

En detalle, sus autores la describen como una "experiencia liminal entre las ficciones de la muerte y la realidad de nuestros cuerpos". "Será una obra para hablar de lo que no se habla, para mirar lo que no se mira o simplemente aceptar lo que a todxs nos espera".

Desde la organización, explicaron que la obra lleva a caminar el pabellón durante 120 minutos. Por lo que no es una experiencia apta para personas con movilidad reducida. Además, aconsejan ir con ropa cómoda, agua y poco peso para disfrutar el recorrido al máximo. En caso de lluvias fuertes, el evento se suspende.

Las entradas son a colaboración, pero se pueden reservar a través del sitio oficial de Alternativa Teatral por un costo bajo. Si bien son a colaboración, no son completamente gratuitas. El dinero, de acuerdo a lo que decida el público, se puede abonar en la puerta o en el sitio entre $20.000 y $40.000.

Cuándo son las próximas funciones: días y horarios

Todas las funciones de “Una obra más real que la del mundo” se realizan a las 14.30 hs. Las fechas ya confirmadas de las obras son:

En mayo

Sábados: 2, 9, 16 y 30

Domingos: 9, 17 y 31

Las entradas son a colaboración y se pueden reservar online

En junio