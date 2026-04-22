Qué hacer gratis en Córdoba: actividades y salidas para hacer en pareja

Un gran destino de Villa General Belgrano para hacer trekking y relajarse es el Paseo de los Arroyos (Créditos: Gobierno local)

Córdoba es una de las provincias argentinas que lo tienen todo: historia, sierras, una movida cultural imparable que invita a pasear de a dos. Para quienes busquen disfrutar en pareja sin que su bolsillo sufra demasiado, hay muchísimos rincones para hacer una salida romántica o un plan diferente.

Las mejores actividades gratuitas para hacer en pareja en Córdoba

Ya sea que prefieran caminar bajo las tipas de una cañada histórica, perderse en un museo moderno o ver el atardecer desde un entorno natural, Córdoba tiene un gran abanico de actividades gratis para disfrutar en pareja:

1. El Paseo del Buen Pastor y Nueva Córdoba

Si están en la capital, no hay plan más romántico y sencillo que caminar por Nueva Córdoba. Podés arrancar la tarde recorriendo la zona de la Iglesia de los Capuchinos, una joya arquitectónica que te va a dejar con la boca abierta. A pocos metros está el Paseo del Buen Pastor, el epicentro de las reuniones cordobesas. Lo ideal es ir cerca del atardecer para sentarse en las gradas y disfrutar del show de aguas danzantes, donde la música y las luces crean un clima súper especial.

Además, en la explanada suele haber eventos gratuitos como el ciclo "Piano Libre", donde músicos aficionados y profesionales se sientan a tocar para quien quiera escuchar. Es un momento ideal para compartir unos mates y ver pasar la tarde.

En el Paseo Buen Pastor se puede disfrutar de música en vivo completamente gratis (Créditos: Instagram/Paseo Buen Pastor)

2. Museos gratis: Cultura y arte para compartir

Si les gusta el plan más intelectual o artístico, Córdoba tiene una propuesta de museos increíble. El dato clave es que los miércoles la mayoría de los museos provinciales tienen entrada gratuita.

Museo Evita - Palacio Ferreyra : Un edificio imponente con jardines preciosos, ideal para sacar fotos.

: Un edificio imponente con jardines preciosos, ideal para sacar fotos. Museo Caraffa: Si prefieren el arte contemporáneo y las vanguardias, este es su lugar. Está justo frente a la Plaza España, que fue renovada y tiene un diseño moderno espectacular para caminar.

Si prefieren el arte contemporáneo y las vanguardias, este es su lugar. Está justo frente a la Plaza España, que fue renovada y tiene un diseño moderno espectacular para caminar. Museo de Ciencias Naturales: Ubicado en la Av. Poeta Lugones, es una opción distinta para sorprenderse con los esqueletos de megafauna y aprender algo nuevo de a dos.

3. Paseos llenos de naturaleza

Para las parejas que prefieren el aire libre y el verde, el Parque de las Tejas es el punto de encuentro por excelencia. Tiene senderos amplios y mucha sombra, perfecto para llevar una manta y descansar.

Si buscan algo más alejado del ruido del centro, el Parque del Kempes es una opción ganadora. Es enorme, está impecable y tiene estaciones para hacer ejercicio o simplemente caminar bordeando el río Suquía. Es un lugar seguro, limpio y con una estética muy cuidada que te hace sentir en un rincón europeo pero con toda la calidez cordobesa.

4. Escapadas románticas cerca de la ciudad

Si tienen la posibilidad de moverse un poquito hacia las sierras, hay destinos que podés visitar sin pagar entrada. Villa Carlos Paz está a solo 30 minutos y caminar por su costanera al anochecer es un planazo que no falla.

Un gran destino de Villa General Belgrano para hacer trekking y relajarse es el Paseo de los Arroyos (Créditos: Gobierno local)

Otra opción es Villa General Belgrano o La Cumbrecita. Si bien son destinos turísticos, caminar por sus calles de estilo centroeuropeo o hacer algún sendero de trekking de baja dificultad hacia cerros cercanos es totalmente gratis y te permite conectar con la naturaleza y con tu pareja de una forma única. Córdoba te espera con los brazos abiertos y mil planes para que disfrutes sin excusas.