Dónde queda "Villa Tulumba", el pueblo más antiguo de Córdoba: fue elegido entre los mejores del mundo

Entre los cientos de rincones deslumbrantes para conocer en Córdoba, se destaca el pueblo más antiguo de la provincia: Villa Tulumba. Con sus calles empedradas, antiguas iglesias, casas de adobe, fue elegido en 2024 como uno de los pueblos más lindos del mundo y es uno de los mejores destinos para visitar en la provincia.

Cómo es Villa Tulumba, uno de los pueblos más lindos del mundo

Fundado en 1585, Villa Tulumba fue distinguido en 2024 por la iniciativa “Best Tourism Villages” de ONU Turismo y es considerado un museo a cielo abierto. El pueblo fue elegido como uno de “pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”. La organización resaltó su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en todos sus aspectos: económicos, sociales y ambientales.

Villa Tulumba fue fundado en 1585 y es el pueblo más antiguo de Córdoba

Ubicado entre las Rutas nacionales 60 y la 9, Tulumba resguarda más de cuatro siglos de historia. El pueblo se constituyó en las antiguas estancias concedidas como merced a los españoles en los tiempos de la colonización.

Ubicada entre dos rutas nacionales (la RN60 y la RN9), Tulumba resguarda más de cuatro siglos de historia. El pueblo se constituyó en las antiguas estancias concedidas como merced a los españoles en los tiempos de la colonización. Hoy es la escapada ideal para quienes disfrutan de destinos únicos, ya que forma parte del Camino Real, la antigua ruta que recorre lo que fue la principal vía de comunicación entre el Alto del Perú y el Virreinato del Río de la Plata.

Qué actividades se pueden hacer en Villa Tulumba: los sitios imperdibles

Las calles de Villa Tulumba parecen transportarte en el tiempo, están rodeadas de historia con casonas de la época, en especial la llamada “Cuatro Esquinas” y la “Casa de la familia Reynafé” (una de las más influyentes del país). Además, el pueblo cordobés tiene grandes imperdibles:

La capilla Nuestra Señora del Rosario , declarada Bien de Interés Histórico Nacional, que posee en su predio las ruinas de la antigua capilla del siglo XVII.

, declarada Bien de Interés Histórico Nacional, que posee en su predio las ruinas de la antigua capilla del siglo XVII. El Centro de Interpretación del Antiguo Camino Real , donde se obtiene valiosa información del recorrido del Antiguo Camino Real al Alto Perú. El mismo era la vía que cumplía la función de unir localidades, poblaciones, estancias y postas, en los cuales se producía intercambio de productos y servicios como el correo. Además, fue la casa del padre Hernán Benítez, confesor de Eva Perón.

, donde se obtiene valiosa información del recorrido del Antiguo Camino Real al Alto Perú. El mismo era la vía que cumplía la función de unir localidades, poblaciones, estancias y postas, en los cuales se producía intercambio de productos y servicios como el correo. Además, fue la casa del padre Hernán Benítez, confesor de Eva Perón. Se pueden realizar actividades de aventura como cabalgatas, senderismo, recorridos en bicicleta , ideales para disfrutar del paisaje serrano y circuitos relacionados con el folclore local.

, ideales para disfrutar del paisaje serrano y circuitos relacionados con el folclore local. Ofree una gran gastronomía local con gran variedad de embutidos, quesos, dulces, conservas, colaciones caseras, empanadas de hojaldre y el chivito asado son los favoritos tanto de turistas como de locales.

Villa Tulumba cuenta con muchísimas actividades para conocer la historia del pueblo y divertirse el fin de semana

¿Cómo se puede llegar a Villa Tulumba?

El pueblo cordobés es de muy fácil acceso: desde Córdoba capital, el viaje demora poco más de una hora y media en auto. El recorrido atraviesa las rutas nacionales 9 y 60. También se puede ir en micro desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba.

Para las personas que van desde la provincia de Buenos Aires, hay varias opciones: