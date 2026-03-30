3 ollas de agua cristalina en las Sierras de Córdoba que están a menos de una hora de la Capital (Créditos: Córdoba Turismo)

Si estás en la ciudad de Córdoba y querés escapar del cemento, no hace falta manejar mucho para encontrar espacios naturales llenos de verde ideales para una escapada. La provincia ofrece paisajes alucinantes que te permiten pasar de la vorágine del centro a la transparencia absoluta de un arroyo serrano, perfectos para descansar.

Estas son las 3 ollas de agua cristalina a una hora de Córdoba Capital

Córdoba tiene espacios espectaculares en cada rincón, pero los que quieren aprovechar sus días de descanso al máximo, sin gastar mucho en combustible, tienen muy cerca de la capital ollas de agua cristalina que parecen sacadas de una postal. Estas son:

1. Pozo de Cartagena (Agua de Oro)

Ubicado en las Sierras Chicas, a solo 45 kilómetros de la ciudad por la Ruta E53, este rincón es una de las paradas obligadas si buscás frescura y tranquilidad. El Pozo de Cartagena se forma sobre el río Agua de Oro y se destaca por sus imponentes paredes de roca gris y rojiza que encajonan el agua, creando una olla profunda y de una transparencia envidiable.

El Pozo de Cartagena es una olla profunda y de una transparencia envidiable (Créditos: Córdoba Turismo)

Lo mejor de este lugar es que, además de la olla principal donde podés nadar a gusto, el río sigue su curso formando pequeñas cascadas y espacios con mucha sombra natural gracias a la vegetación autóctona. Es un plan ideal para ir en familia o con amigos; podés dejar el auto cerca y caminar unos pocos metros para sumergirte en un entorno que te hace sentir a cientos de kilómetros de la ciudad.

2. Los Hornillos (Río Ceballos)

Si tenés ganas de combinar un poquito de caminata con un chapuzón inolvidable, la cascada Los Hornillos es tu destino. Está situada dentro de la Reserva Hídrica Natural Municipal La Quebrada, en Río Ceballos, a unos 40 minutos de la Capital. Para llegar a la olla, tenés que realizar un trekking de intensidad baja-media de aproximadamente una hora (dependiendo de tu ritmo) que bordea el arroyo.

La cascada Los Hornillos está dentro de la Reserva Hídrica Natural Municipal La Quebrada en Río Ceballos (Créditos: Córdoba Turismo)

La recompensa es una cascada de agua de unos 8 metros que desemboca en una olla circular de aguas clarísimas, rodeada de helechos y piedras de gran tamaño. Es el lugar perfecto para los que disfrutan del contacto pleno con la naturaleza y buscan un espacio más agreste. Eso sí, te recomendamos llevar calzado cómodo para el sendero y, por supuesto, no olvidarte la cámara porque la vista es espectacular.

3. Cabalango y las ollas del Río Los Chorrillos

Hacia el lado de Punilla, entrando por la variante Costa Azul o por Carlos Paz, llegás a Cabalango en menos de una hora. Este pueblo tiene una mística especial por sus suelos de granito que le dan al agua una tonalidad dorada y una pureza única.

El río Los Chorrillos, que atraviesa la localidad, es famoso por sus ollas naturales que funcionan como verdaderos hidromasajes serranos. Podés elegir entre los balnearios más concurridos con servicios de proveeduría o alejarte apenas unos metros río arriba para encontrar ollas más profundas y solitarias.

El río Los Chorrillos es famoso por sus ollas naturales (Créditos: Córdoba Turismo)

El agua suele tener una temperatura muy agradable y el paisaje de piedras lisas es ideal para tirarse a tomar sol después de un buen baño. Es un destino que nunca falla y que te permite volver a casa a tiempo para la cena, con las energías totalmente renovadas.