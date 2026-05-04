Crisis comercial en el centro de Corrientes: caída del consumo y aumento de locales en alquiler

En medio de la crisis, comerciantes señalan que la cantidad de locales en alquiler en el centro de la ciudad de Corrientes aumentó considerablemente en el último tiempo, especialmente en zonas como la Peatonal Junín, calle Hipólito Yrigoyen y otros sectores céntricos de alta circulación. La situación no solo afecta a los comercios, sino también a oficinas que permanecen vacías, evidenciando un escenario de retracción sostenida en el sector.

En una economía donde el consumo funciona como motor, el derrumbe de la demanda impacta primero en mostradores y persianas. Sin respuestas del gobernador Juan Pablo Valdés, comerciantes advierten por la caída del consumo y los altos costos de los alquileres, que en muchos casos resultan difíciles de sostener. Tras un 2025 marcado por la caída del consumo, la primera parte de este año agrava la situación: las ventas bajaron de manera notable y cada vez más comerciantes deben tomar la decisión de bajar las persianas de sus locales.

De acuerdo a lo detallado por Radio Sudamericana, otros emprendedores eligen reconfigurar su modalidad de venta: trasladan sus locales a zonas más alejadas con menores costos o migran hacia formatos alternativos, como los showrooms, que implican menos gastos fijos. De esta manera, el centro correntino refleja un cambio en la dinámica comercial, con más locales disponibles y una transformación en las estrategias de quienes buscan mantenerse activos en un contexto económico complejo.

La situación financiera de los comerciantes es límite debido a la nula capacidad de ahorro y la baja en el consumo masivo. Los salarios reales se deterioran desde hace meses y las paritarias, atravesadas por sumas fijas y ajustes por debajo de la inflación, no logran revertir la tendencia. El sector comercial -el más ligado al consumo cotidiano- concentra hoy la mayor parte de los cierres de empresas, en un contexto donde los ingresos se desploman y la demanda se retrae mes a mes.

Corrientes pierde más de 3.300 empleos y crece la tensión por la falta de políticas provinciales

Corrientes inició el 2026 con una marcada caída del empleo privado. Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en enero se contabilizaron 76,3 mil trabajadores registrados en el sector privado, lo que representa una pérdida de más de 3.300 puestos en comparación con el mismo mes de 2025. En este marco, crece la preocupación en la provincia por la falta de políticas para aliviar esta situación por parte del gobernador Juan Pablo Valdés, quien se mantiene alineado a las políticas del presidente Milei.

En términos mensuales, la caída también resulta relevante. Corrientes pasó de 78,1 mil trabajadores registrados en diciembre de 2025 a 76,3 mil en enero de este año, lo que implica una contracción del empleo en el arranque del año. Este retroceso interrumpe una leve recuperación observada hacia fines de 2025, cuando el empleo había mostrado señales de estabilización tras varios meses de descenso.

El informe nacional se basa en los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que releva la población ocupada declarada en los registros administrativos. A nivel país, el empleo registrado alcanzó en enero de 2026 a 12,853 millones de personas, con una caída interanual del 0,3%. En tanto, el empleo asalariado en el sector privado se mantuvo prácticamente estable en relación con diciembre, con 6,196 millones de trabajadores.

Sin embargo, detrás de esa estabilidad general se esconden fuertes disparidades regionales. En el caso de Corrientes, la evolución muestra un deterioro sostenido desde mediados de 2024. En junio de ese año se registraron 77,3 mil trabajadores, cifra que marcó un punto de inflexión en la tendencia descendente. A partir de allí, el empleo mostró fluctuaciones, con leves recuperaciones que no lograron consolidarse.

Durante 2025, la provincia atravesó un comportamiento irregular. Tras un repunte en febrero y abril, cuando se alcanzaron niveles cercanos a los 80 mil trabajadores, el empleo volvió a caer de manera progresiva en los meses siguientes. Hacia fines de ese año, el número descendió a 77,7 mil en noviembre, para luego recuperarse levemente en diciembre.