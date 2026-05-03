Bullrich juega a reemplazar a Milei y ser presidenta, Macri hizo un papelón y se baja, y Kicillof va a Córdoba a buscar los votos del centro

Argentina no es un país pobre; es un país injusto: en 2025 se produjeron alimentos para satisfacer las necesidades de 650 millones de habitantes y cada vez más argentinos no pueden consumir los nutrientes imprescindibles. Aun tomando los sospechosos datos del Indec, en el tercer trimestre de 2025 la indigencia ya era del 5,9 por ciento. Son 3 millones de personas con hambre en el pais conocido como el granero del mundo. La producción de trigo alcanza para elaborar un kilo de pan por día para cada habitante y el consumo cayó un 55 por ciento desde que asumió Milei.

Las exportaciones de petróleo superarán los 15 mil millones de dólares este año, pero los colectivos redujeron un tercio su frecuencia porque la constante suba de los combustibles elevó fuertemente sus costos y si lo trasladan a precios pocos podrán pagar el boleto. Así los trabajadores aguantan a diario largas colas y viajan como ganado.

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Cuando desde distintos sectores se pide que el gobierno que suceda al alicaído Milei sostenga el rumbo hablan de replicar un modelo de país con una matriz productiva concentrada en unos pocos actores que maximizan sus ganancias vía exportaciones y una población cada día más precarizada. El sostenimiento o la abolición de esa injusticia es lo que estará en juego en las próximas elecciones.

El consumo de carne cayó mas de un 10 por ciento desde 2023 y es más bajo aún que el registro mínimo histórico anterior de 1920. El de leche común cayó un 10,5 por ciento, el de leche en polvo se derrumbó un 27 por ciento y algunos lácteos como flanes y postres, un 49 por ciento.

En Argentina se producen granos cereales y oleaginosos; carne vacuna, porcina, ovina y caprina. También aves y huevos; hortalizas y frutas; azúcar y miel. Además se capturan peces, moluscos y crustáceos. Con datos del sector y el apoyo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires, El Destape armó el mapa de la producción de alimentos básicos del país. El resultado es contundente: Argentina produce el equivalente a 29 mil calorías diarias por persona. Pero sólo consume en promedio 2300. En total, este año se producirán 200 millones de toneladas, cantidad suficiente para alimentar a 650 millones de personas, trece veces mas que la población actual. Ese es el contexto en el que los trabajadores desbordan los comedores en busca de alimentos, en el que los clubes de trueque intercambian un kilo de harina por tres tomates para cocinar al mediodía y en el que en el conurbano cordobés roban mascotas para comer.

Los empresarios buscan un De la Rúa

Cuando el gobierno menemista agonizaba hundido en la recesión, el desempleo y la pobreza fruto del modelo que primó en la década del 90, el gran empresariado nacional comenzó a buscar un reemplazo. El mainstream periodístico había dedicado la mayor parte de sus coberturas a criticar la corrupción del Gobierno de Carlos Menem y las excentricidades del mandatario riojano pero nunca al modelo. Los popes empresarios buscaban a alguien que garantizara el rumbo mostrándose austero y serio. Ahí aparece Fernando De la Rua con su campaña “dicen que soy aburrido”. Así ganó el por entonces líder radical prometiendo “mantener el rumbo”, pero con honestidad. El rumbo era el 1 a 1 con remate de empresas publicas, achique del Estado y apertura indiscriminada que había triplicado el desempleo: dos años después el modelo explotó y las consecuencias fueron 5 presidentes en una semana, 57 por ciento de pobreza y 27 por ciento de indigencia

La historia ese repite: hoy el circulo rojo busca un candidato que sostenga el actual modelo, similar al de los noventa, con mejores modales. Los dos meses de los medios dedicados a las andanzas de Manuel Adorni, que no superan los cientos de miles de dólares, se le retacearon al verdadero debate: el proyecto de país. Está claro que éste no le sirve a las grandes mayorías. Un informe de la fundación Argentina Grande contabiliza el verdadero desempleo, sin contar los despedidos que se anotaron en el monotributo para sobrevivir, en el 15 por ciento, el triple de 2023. En marzo, se cumplieron 9 meses consecutivos de caída del empleo registrado y la pérdida total desde 2023 es de 304 mil empleos formales.

Un reciente informe del Grupo Atenas, realizado por Martín Pollera y Mariano Macchioli, da cuenta de que tras pagar vivienda, servicios, transporte, salud y educación al trabajador le queda en promedio apenas el 30 por ciento de sus ingresos disponible para pasar el mes. La mitad de los hogares dispone de 8.600 pesos por persona por día. Dos millones de hogares no pueden comprar un kilo de asado con su ingreso disponible diario.

El “rumbo” que quiere mantener la elite deja afuera también a buena parte de los empresarios: los únicos que mejoraron su rentabilidad fueron petróleo y energía, el resto declinó sus ganancias o en la mayoría de los casos perdió. Y no se trata solo de las pymes. Un informe del Instituto de Estudios del Banco Provincia revela que las ventas de las empresas grandes que operan fuera del negocio de petróleo y energía cayeron un 11,8 por ciento respecto al promedio de los últimos dos años del gobierno anterior. La rentabilidad promedio de estos sectores cayó del 18,5 por ciento al 11 por ciento. La mayoría cubrió esta caída con endeudamiento. Es decir que el rumbo tampoco les sirve a la mayoría de los empresarios. Según datos de Fundar, desde 2023 se perdieron 24.180 empresas. El rumbo es un modelo sin producción y sin empleo.

Las penas son de nosotros, el petróleo es ajeno

La guerra de Medio Oriente mostró nítidamente que el modelo exportador de hidrocarburos, que no toma en cuenta mínimamente al mercado interno, derivó en que un país cada día mas relevante en materia de producción de petróleo y gas transitara la conflagración con aumentos de combustibles muy superiores a los vistos incluso en países importadores. La pregunta es entonces cuál es la ventaja argenta de contar con Vaca Muerta.

Las ultimas medidas del Ejecutivo reducen aún mas la captura impositiva sobre la renta de las petroleras. El RIGI original aprobado en el Congreso establecía beneficios que excluían la producción de gas y petróleo porque era una actividad en crecimiento, con alta rentabilidad. Gracias a una modificación del RIGI del 18 de febrero casi toda la nueva producción va a ir por esa vía. Así, el total de la carga impositiva no podrá superar el 25 por ciento anual y en poco tiempo todas las divisas generadas podrán quedar en el exterior.

Aun sin esa modificación, en marzo las empresas extranjeras giraron utilidades al exterior por 869 millones de dólares, de los cuales 460 millones fueron de las petroleras. El rumbo es que la renta petrolera se la queden diez super ricos.

En Argentina se ha naturalizado que las empresas se queden prácticamente con todo la renta petrolera. Pero no es así en todo el mundo. De hecho hay países como Noruega que hasta han generado un fondo intergeneracional porque consideran que esos recursos no solo son de la generación en los que se explota sino también de las próximas. En el país una propuesta similar sería tildada de comunista. Hoy estamos interrumpiendo el pacto generacional. Así, las generaciones venideras nos reprocharán que les regalamos 200 años de reservas de gas y 100 de petróleo a una cuantas empresas extranjeras, sin haber aprovechado esa gigantesca ventaja que nos dio la naturaleza para desarrollarnos.

El rumbo es pagar menos impuestos

Todo indica que el modelo se reduce a que los que mas tienen paguen menos impuestos. Porque de eso hablan cuando se refieren al equilibrio fiscal. No se menciona qué modelo de pais es el que apoyan. Si siguen este rumbo es un modelo sin universidades ni escuelas técnicas, sin Conicet ni INTI ni INTA. Sin rutas ni caminos. Sin industria ni sistema de transporte. ¿De qué rumbo hablan cuando hablan de mantener el rumbo?

La gran virtud que le encuentran al rumbo es el equilibrio fiscal. Lo primero que hay que marcar es cuán sustentable es un equilibrio que se basa fundamentalmente en no pagar deudas. El Estado nacional le debe un dineral a las provincias y también al Pami, a las universidades y al Andis, por citar algunos casos. Cuán sustentable es no hacer obra publica y comerse el capital del Estado. Por otra parte, no está en debate cómo se conforma ese pretendido equilibrio. Quién gana y quién pierde. La pregunta de siempre.

La idea de bajar los impuestos se le vendió a los trabajadores como una virtud. Pero está claro que el beneficio no fue para ellos. Un ejemplo concreto: mientras el impuesto a la riqueza conocido como Bienes Personales cayó un 81% respecto a 2023, el IVA al consumo ya explica la mitad de todo lo que recauda el país. El rumbo es que la carga fiscal recaiga sobre los que menos tienen. Mas allá de lo injusto de la propuesta, los bolsillos exhaustos de los trabajadores no pueden sostener la recaudación. Son los que mas ganan los que tiene mayor capacidad contributiva.

El rumbo es Rappi

El problema de la baja de impuestos a los ricos es que cae la recaudación. En el primer trimestre fue un 9,4 por ciento menor al mismo periodo de 2023. Menos ingresos implican menor capacidad del Estado para financiar hospitales, escuelas y servicios públicos esenciales. También impacta sobre las provincias, cuyos recursos dependen en gran medida de la coparticipación, tensionando el federalismo y las economías regionales. Un dato no menor y que refleja la mayor regresividad del sistema tiene que ver con el crecimiento del monotributo dentro de la recaudación total, cuya participación se duplicó en el último año, pasando del 0,4% al 0,8%. El rumbo es el monotributo para trabajar en Rappi.

Mantener el rumbo por las buenas o por las malas

Ante el vertiginoso declive mileista, los actores del círculo rojo toman recaudos para obligar a los que vengan a mantener el rumbo por las buenas o por las malas. El presidente de la Suprema Corte, que convalida con su inacción la violación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, se animó a advertir al próximo presidente que la emisión “espuria” es un delito. En el mismo sentido, el hombre de las privatizaciones de Milei, Diego Chaer, admitió que busca estructurar los contratos de privatización de tal manera que “quien quiera reestatizar le salga carísimo”. Es decir que no sólo buscan un candidato que siga el rumbo, sino que también advierten que no admitirán un cambio.

La batalla cultural

El cuento de la libertad se terminó: si la vida es hacer una hora de cola para tomar un colectivo, tener dos trabajos y, aun así, tener dificultades para alimentarte, no sos libre, sos esclavo. Va siendo tiempo de que se aclaren algunos conceptos: un trabajo sin derechos no es trabajo, es esclavitud.

La batalla cultural vociferada por Milei y guionada por Santiago Caputo tiene como principal objetivo convencer a la sociedad de que los ricos paguen menos impuestos y que los trabajadores se las arreglen como puedan. El señuelo es que este plan bajará la inflación. Pero para sostenerlo tienen que ir a buscar la comparación a un periodo anómalo de la Argentina: con pandemia, guerra y sequía. Milei lleva 10 meses seguidos de suba inflacionaria aun en el marco de una fuerte caída del consumo y su tesis de que luego de 18 meses con equilibrio fiscal se derrumbaría la inflación se demostró errónea. El rumbo es la estanflación.

Si se miran las ultimas encuestas todo indica que Milei perdió la batalla cultural. Según Atlas Intel, los tres dirigentes que más miden son de izquierda: Myriam Bregman, Axel Kicillof y Cristina. Es posible que la imagen positiva de la líder del PTS aún no se traslade al voto y Cristina está inhabilitada. Pero Kicillof ya comienza a caminar el centro del país. Esta semana pisará Cordoba. Hoy la principal candidata a mantener el rumbo es Patricia Bullrich. Macri hizo un acto en el Chaco y fueron 20 personas. Había más policías que público. Algunos pensaron que había habido un accidente. Fue un papelón. El ex presidente se fue enojado y aseguró a sus íntimos que no juega. Bullrich le dijo a empresarios amigos que no le interesa ser candidata en la ciudad. Va por la Presidencia y afirma que ya tiene un plan de trabajo para reemplazar a Milei. Hoy es la opción número uno del círculo rojo. Karina lo sabe. Si los candidatos son Bullrich y Kicillof, la batalla será mantener el rumbo o virar 180 grados.