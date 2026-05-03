Se acerca una ciclogénesis de alto impacto: cuáles serán las zonas más afectadas.

El domingo comenzó con bajas temperaturas en varios puntos del país y con heladas que se extendieron durante la jornada. Sin embargo, no durará demasiado, ya que la semana se volverá templada y húmeda, dando paso a una nueva ciclogénesis, por lo que habrá que prepararse para afrontar abundantes precipitaciones y fuertes vientos.

Tras el paso de este evento, volverá a pronunciarse nuevamente un descenso de temperaturas. A medida que el otoño avanza, se vuelve más dinámico y da un indicio de cómo podría ser el próximo invierno.

Este domingo, gran parte del país sintió los efecto de la masa de aire fría y los primeros pronósticos de la nueva semana hábil que comenzará en unas horas anticipan una ciclogénesis en el este de la Argentina, que todavía presenta complejas incertidumbres sobre su probable evolución.

Pronóstico del tiempo: los efectos de la ciclogénesis

El domingo comenzó con heladas extendidas en norte de la Patagonia, el sur de Cuyo y la región Pampeana. En Maquinchao, provincia de Río Negro, la temperatura se acercó a los 6 grados bajo cero, mientras que distintos puntos de la provincia bonaerense presentaron también marcas negativas, incluido el conurbano bonaerense.

Mientras que sobre el sur del Litoral se concentró la presencia de un sistema de altas presiones, por lo que hubo condiciones de estabilidad, con cielos espejados y vientos calmos, que potenciaron un enfriamiento nocturno para cerrar la jornada.

Según el sitio especializado Meteored, a partir del martes con el avance del aire más templado y húmedo desde el norte del país, habrá un desmejoramiento en el centro del Litoral, con probables tormentas de variada intensidad entre el centro de Santa Fe, el sur de Corrientes y el norte de Entre Ríos.

Se acerca una ciclogénesis de alto impacto: cuáles serán las zonas más afectadas.

Ya para el miércoles las condiciones meteorológicas llevarán a un nuevo proceso de ciclogénesis en el centro del país, con vientos del cuadrante este, una caída importante de la presión superficial en el sector comprendido por Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, y el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas y con variada intensidad.

¿Cuándo llega la ciclogénesis?

La ciclogénesis afectará al país a partir del jueves 7 al sábado 9, por lo que se darán fenómenos de mayor relevancia y riesgos principales. El sitio mencionado también indica que en la segunda mitad de la semana habría un nuevo descenso pronunciado de las temperaturas, con marcas bastante frías para esta época del año.

La costa noreste patagónica y la provincia de Buenos Aires, especialmente el sector costero, serán las áreas más afectadas por el fenómeno durante 72 horas.

En tanto, los vientos del sur y sudoeste asociados al sistema tienen un potencial para convertirse en intensos de 100 kilómetros por hora o más en zonas costeras del norte Patagónico, la provincia de Buenos Aires, el estuario del Rio de la Plata y la costa uruguaya.

Este escenario se verá acompañada de lluvias de variada intensidad, con acumulaciones de entre 50 y 100 mm, especialmente sobre Buenos Aires.

¿Qué es una ciclogénesis?

La "ciclogénesis" es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión atmosférica, un fenómeno meteorológico que puede producirse tanto en zonas templadas como tropicales.