Caso Lucía Pérez: condenaron a Matías Farías y la familia apelará el fallo para que se reconozca como femicidio

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 dictó una condena de 17 años de prisión para Matías Farías luego de hallarlo responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes en perjuicio de Lucía Pérez. Los padres de la joven asesinada aseguraron que van a apelar el fallo por la ausencia de la figura de "femicidio".

De esta manera, la sentencia impuesta sobre Farías fue unificada con una condena anterior por narcotráfico, lo que elevó el total de la pena a 23 años de cárcel.

"Nos dio sabor a poco", dijo el papá de la víctima, Guillermo Pérez, tras conocerse el fallo, que llega después de un extenso proceso judicial atravesado por revisiones, nulidades y un fuerte repudio social. El femicidio de Lucía ocurrió en Mar del Plata en octubre del 2016. Desde entonces, mantiene conmocionado a todo el país.

Los cambios de calificación y la respuesta de la familia de Lucía al fallo

La resolución actual se enmarca en una serie de decisiones judiciales que modificaron la calificación del delito a lo largo del tiempo. En el 2018, un primer juicio había condenado a Farías, a Juan Pablo Offidani y a Alejandro Maciel únicamente por venta de estupefacientes a ocho años de prisión pero los absolvió por abuso sexual y femicidio. Dicho fallo generó un fuerte rechazo de la sociedad y las organizaciones sociales y de derechos humanos.

Tras la anulación de esa sentencia, en el 2023 un nuevo tribunal condenó a Farías a prisión perpetua bajo la figura de femicidio. Sin embargo, la Cámara de Casación dejó sin efecto ese agravante y ordenó recalcular la pena, descartando la figura de femicidio y encuadrando el hecho como "abuso sexual agravado por suministro de drogas".

En esa línea, el Tribunal conformado por los jueces Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert se enfocó en determinar una pena proporcional, analizando agravantes y atenuantes sin volver a discutir los hechos ya probados. "Esperábamos una condena de 20 años pero no la unificación de la condena, porque acordémonos que Farías dentro de poco va a cumplir 10 años preso y con una unificación de la condena significa que dentro de unos años va a comenzar (a pedir) el arresto domiciliario", explicó a los medios el papá de Lucía.

"De acá salimos directamente a la Corte Suprema", advirtió Marta Montero, mamá de la víctima y agregó: "Estos tres tipos eran la pyme de la muerte de los chicos. Es vergonzoso lo que nos han hecho pasar, nosotros no vamos contra nadie, lo que queremos es justicia".

Cómo sigue la causa

Durante las audiencias, el fiscal Carlos Russo sostuvo la acusación con base en los elementos probatorios reunidos, mientras que la defensora oficial María Laura Solari planteó argumentos orientados a morigerar la pena. También participaron los padres de Lucía, quienes brindaron su testimonio ante el tribunal.

Farías siguió la instancia de manera remota, mediante videoconferencia. La decisión de unificar la pena con su condena previa por narcotráfico fue determinante para fijar el total de 23 años de prisión.

La investigación estableció que Lucía Pérez había contactado a Farías y Offidani para comprar estupefacientes y que permaneció menos de cinco horas en una vivienda de la calle Racedo. Allí, habría consumido drogas suministradas por el acusado y mantenido relaciones sexuales antes de sufrir una descompensación que derivó en su muerte. Posteriormente, Farías, Offidani y Maciel la trasladaron a un centro de salud de Playa Serena, donde se constató el fallecimiento.

El abogado de la familia de Lucía, Juan Pablo Gallego, confirmó lo que había anticipado Montero y anunció que recurrirán a la Suprema Corte con el objetivo de revertir la decisión de Casación y reinstalar la figura de femicidio.